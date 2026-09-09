Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları belli oldu! 8 Eylül’de hangi maç kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması 8 Eylül Salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk gecede Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City ve Borussia Dortmund-Villarreal mücadeleleri öne çıktı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde dün hangi takım kazandı? Real Madrid-Inter maçı kaç kaç bitti? Manchester City ne yaptı? İşte 8 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları… UEFA, lig aşamasının 8 Eylül’de başlayıp 27 Ocak 2027’de tamamlanacağını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 8 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk gününde 6 karşılaşma oynandı. Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

AEK Atina 1-0 LASK

Club Brugge 2-3 Aston Villa

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Porto 0-2 Manchester City

Lille 2-3 Real Betis

Real Madrid 2-1 Inter

İlk gecedeki 6 karşılaşmada toplam 16 gol kaydedildi.

REAL MADRID-INTER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi’nin ilk gününün öne çıkan karşılaşmalarından Real Madrid-Inter mücadelesini Real Madrid 2-1 kazandı. İspanyol devi böylece 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. UEFA’nın ilk hafta programında Real Madrid-Inter karşılaşması 8 Eylül gecesinin geç saat seansındaki maçlar arasında yer aldı.

PORTO-MANCHESTER CITY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Porto’ya konuk oldu. İngiliz ekibi mücadeleyi 2-0 kazanarak lig aşamasına galibiyetle başladı. Porto ise sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan puan çıkaramadı.

BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gecenin gollü karşılaşmalarından birinde Borussia Dortmund ile Villarreal karşı karşıya geldi. Dortmund mücadeleyi 3-2 kazandı. Toplam 5 golün atıldığı karşılaşmanın ardından Alman temsilcisi Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı.

CLUB BRUGGE-ASTON VILLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Club Brugge deplasmanına çıktı. İngiliz temsilcisi karşılaşmayı 3-2 kazandı. Böylece Aston Villa, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrıldı.

LILLE-REAL BETIS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa temsilcisi Lille ile İspanyol ekibi Real Betis arasındaki karşılaşmada toplam 5 gol atıldı. Mücadeleyi Real Betis 3-2 kazandı. Real Betis deplasmanda aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı.

AEK ATİNA-LASK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi’nin 8 Eylül programındaki erken maçlardan birinde AEK Atina ile LASK karşı karşıya geldi. Yunanistan temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazanarak ilk haftayı 3 puanla kapattı. UEFA’nın fikstüründe karşılaşma ilk günün 18.45 CET seansında yer aldı.

9 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİLERİ?

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı 9 Eylül Çarşamba günü devam edecek. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray da ilk maçına Sporting CP deplasmanında çıkacak.

UEFA’nın resmi programına göre günün karşılaşmaları şöyle:

Barcelona - Feyenoord

Stuttgart - Viking

Liverpool - Atletico Madrid

PSG - Slovan Bratislava

Sporting CP - Galatasaray

Napoli - Arsenal

SPORTING-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında 9 Eylül Çarşamba günü Sporting CP’ye konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. UEFA, mücadelede Norveçli hakem Espen Eskås’ın görev yapacağını açıkladı.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına 10 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-lacivertliler İstanbul’da İtalya temsilcisi Roma’yı ağırlayacak. Fenerbahçe-Roma karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.