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Sahte içkide ölü sayısı 83'e yükseldi! Bodrum'da 17 gündür yaşam savaşı veren kadın öldü

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE'yi saran sahte içki kabusunda hastaneden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yelda Dağıtman (47), 17 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Yelda Dağıtman, 10 Ekim akşamı saat 20.30 sıralarında, evinde fenalaştı. Mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayeti olan Dağıtman, Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İnternet üzerinden satın alıp içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlenen Dağıtman, tedaviye alındı.

Dün durumu ağırlaşan Dağıtman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yelda Dağıtman'a Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacakken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum'da 3 ölüm yaşanırken yurt geneli 83'e yükseldi

Bodrum'da sahte alkol kullanımı nedeniyle daha önce Semran Başkurt (66) ve İbrahim Yanık (74) hayatını kaybetmişti. Yelda Dağıtman'ın ölümüyle ilçede sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Öte yandan yurt genelinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı Dağıtman'ın ölümüyle  83'e yükseldi.

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