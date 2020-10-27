Urartuların yapısında ortaya çıktı! 2 bin 750 yıl önce TOKİ tekniği kullanmışlar

Depreme dayanıklı yapmışlar: Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede her yüzyılda bir büyük ve yıkıcı depremin meydana geldiğini belirterek, "Bu depremlerin neticesinde Urartu’nun özellikle hem surlarında hem mimari yapılarında kalıntıları bize şunu gösteriyor depreme dayanaklı olduğunu gösteriyor. Kalenin bir ucundan diğer ucuna baktığınız zaman aynı düzlüğü görebiliyoruz ve milimetrik olarak halen düzgün durmasını inşaat tekniklerine bağlamak gerekiyor. "diye konuştu.