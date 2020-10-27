Urartuların yapısında ortaya çıktı! 2 bin 750 yıl önce TOKİ tekniği kullanmışlar
VAN'da 2 bin 750 yıl önce Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde depreme karşı önlemler alındığı ortaya çıktı. Urartuların yaptığı yapılar sağlamlığıyla dikkat çekerken Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, yapıların TOKİ'nin 2011'de kullanmaya başladığı teknikle aynı şekilde inşa edildiğini belirtti.
Gürpınar ilçesinde bulunan ve 2 bin 750 yıla önce Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nin bazı bölümleri günümüze kadar gelmeyi başarmış. Tarihi alanda YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında da ortaya çıkarılan yapılarda Urartuların depremden korunmak için özel önlemler aldığı görülüyor.
İlk günkü gibi duruyor: Kazı Başkanı Prof. Dr. Çavuşoğlu, Urartuların kayalık zemine yaptığı kalenin dış duvarların büyük kısmının traverten taşlardan inşa edildiğini belirterek, yaklaşık 2 bin 750 yıl geçmesine rağmen duvarların hala ilk günkü gibi kaldığını söyledi.
Büyük depremlerin yaşandığı bölgede kalenin taşlarında herhangi bir oynamanın olmadığını anlatan Çavuşoğlu, Urartuların en önemli özelliklerinden birinin ise yapıları özellikle kayalık alanlara inşa etmeleri olduğunu söyledi.
Depreme dayanıklı yapmışlar: Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede her yüzyılda bir büyük ve yıkıcı depremin meydana geldiğini belirterek, "Bu depremlerin neticesinde Urartu’nun özellikle hem surlarında hem mimari yapılarında kalıntıları bize şunu gösteriyor depreme dayanaklı olduğunu gösteriyor. Kalenin bir ucundan diğer ucuna baktığınız zaman aynı düzlüğü görebiliyoruz ve milimetrik olarak halen düzgün durmasını inşaat tekniklerine bağlamak gerekiyor. "diye konuştu.