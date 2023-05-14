Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu kullandı:

"Mühim olan, milletimizin memleketimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi, bugüne kadar varsa birtakım sıkıntılar onlardan kurtulması"

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Temel Karamollaoğlu, oy vereceği Çankaya Lisesine eşi Ayşe Karamollaoğlu ile geldi.

Oyunu kullanmak için sıra bekleyen Karamollaoğlu ile eşi oylarını 1048 numaralı sandıkta verdi.

Karamollaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 aydır oldukça yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, seçim sürecini takip eden basın mensuplarına da teşekkür etti.

Seçmenlerin farklı kanaatleri olabileceğini ifade eden Karamollaoğlu, "Mühim olanı, milletimizin memleketimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi, bugüne kadar varsa birtakım sıkıntılar, onlardan kurtulması. Bugün karar günü tekrar Cenabıhak'tan bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.