Rusya ile ABD arasında gizli pazarlık: İran'a karşılık Ukrayna

Rusya ile ABD arasında dikkat çeken bir pazarlık gündeme geldi. Rusya, İran'a istihbarat paylaşımını durdurma karşılığında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği istihbarat desteğini kesmesini istedi. Ancak ABD yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Abone ol

ABD'nin haftalardır saldırılarına maruz kalan İran, Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alarak misilleme yapıyor. İran'ın bu saldırılarında Rusya'dan istihbarat desteği aldığı öne sürülmüştü. İstihbarat savaşlarıyla ilgili dikkat çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Teklif, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD askeri varlığına ilişkin istihbaratı durdurması, ABD'nin ise Ukrayna'ya Rusya hakkında istihbarat sağlamayı bırakması şartına dayanıyordu. Teklif, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev tarafından ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'a iletildi.

ABD, Rusya'nın bu teklifini reddetti

Rusya'nın savaşın başlamasından bu yana İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri iş birliğini genişlettiği belirtildi.



RUSYA'DAN ABD'YE TEKLİF

Politico internet sitesinin ABD-Rusya görüşmelerine dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın ABD’ye, İran ve Ukrayna’ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Haberde, Moskova’nın Washington’a, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığına ilişkin koordinatlar gibi istihbarat bilgilerini İran’la paylaşmayı durdurmayı önerdiği, buna karşılık Washington yönetimine Rusya hakkında Ukrayna’ya istihbarat sağlamayı bırakma şartı koştuğu öne sürüldü.

ABD KABUL ETMEDİ

Söz konusu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile geçen hafta Miami’deki görüşmesinde gündeme getirildiği ancak ABD'nin bu teklifi reddettiği savunuldu.

Haberde, istihbarat konusunda bilgi sahibi bir kişiye atıf yapılarak, “Rusya’nın savaşın başlamasından bu yana İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri iş birliğini genişlettiği” ve Rusya’nın bu önerisinin Avrupalı diplomatları endişelendirdiği iddia edildi.

TRUMP DOĞRULAMIŞTI

Trump, 15 Mart'ta verdiği bir röportajda, Rusya'nın İran'la istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin, "Rusya belki bilgi veriyordur, belki de vermiyordur." yorumunda bulunarak, "Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.