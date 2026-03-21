Kubilay Kaan Kundakçı olayında yeni detaylar! Rapçi Canbay o araçtaydı ilk kez konuştu

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ile aynı araçta bulunan rapçi Canbay ilk kez konuştu. Araçlarına saldırı gerçekleştirildiğini belirten Canbay "Biz acımızı yaşıyoruz, kardeşimizi kaybettik" dedi.

İstanbul Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

"İyilik yapmaya çalışırken oğlum rahmetli oldu"

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Cemil Kundakçı, oğlunun Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars 36 Spor'da futbolcu olduğunu ve bayram nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyledi.

Oğlunun dün akşam saatlerinde müzisyen arkadaşlarıyla Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosuna doğru gittiğini belirten Kundakçı, evladının park halindeki araç içinde silahlı saldırıya uğradığını dile getirdi.

Oğlunun vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini vurgulayan baba Kundakçı, "İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl, gencecik bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Canbay'dan ilk açıklama

Kundakçı'nın vurulduğu sırada kendisiyle aynı araçta bulunan rapçi Canbay olayla ilgili ilk kez konuştu. Gece Muhabiri'nin mikrofonuna açıklamalarda bulunan Canbay "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye’de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" diyerek olay anından söz etti.

Canbay, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" dedi.

Oynadığı kulüpten taziye

Kundakçı'nın takımı Kars 36 Spor Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan taziyede, şu ifadelere yer verildi:

"Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."