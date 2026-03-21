ABD'den Hizbullah kararı! Yaptırım listesine alındılar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ı desteklediğini iddia ettiği bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD, bugün, Hizbullah'ı destekleyen küresel bir finans ağını bozmak için yaptırımlar uyguluyor." ifadesi kullanıldı.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Yaptırımların, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çeşitli şirket ve projeler aracılığıyla Hizbullah'ın finans ekibi için para aklama ve fon toplama faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtilen açıklamada, ABD’nin, bu finans kanallarını keserek, Hizbullah'ın yeteneğini sınırlamak için somut adımlar attığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişi veya kuruluşlar hakkında detaylı bilgi verilmezken, Hizbullah’ın, İsrail'e yönelik "pervasız saldırıları" ile, İran adına "terörizmi", Lübnan halkının barış ve güvenliğinden daha öncelikli tuttuğunu gösterdiği ve Lübnanlı sivilleri normal yaşamdan mahrum bıraktığı savunuldu.