DÜNYA

Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada

ABD’de sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu.

Olay, Texas eyaletine bağlı Conroe şehrinde meydana geldi. 6 yaşındaki Mason Lindeman, evinin bahçesinde diğer çocuklarla oynarken pitbull saldırısına uğradı. Saldırıyı gören diğer çocuklar olay yerinden kaçarken, durumu fark eden 19 yaşındaki Grant Brown, Lindeman’ı kurtarmak için pitbulla doğru koştu. Üzerine gelen Brown'ı fark eden köpek çocuğu bırakarak Brown'a koştu. Yerdeki 6 yaşındaki çocuk hemen ayağa kalktı ve evine doğru kaçtı.

Pitbullun dikkatini kendine doğru çekerek çocuğun kurtulmasını sağlayan Brown, köpeğin saldırısında elinden yaralandı. Başından yaralanan 6 yaşındaki Mason Lindeman ise hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çocuğu kurtaran Grant Brown, “Fark ettiğim anda, oraya hiç düşünmeden koştum ve nasıl olduğunu bilmiyordum, sadece çocuğu köpekten kurtarmak zorunda olduğumu biliyordum” dedi. Çocuğun annesi de Brown’a duyduğu minneti, “Sadece adama sarılmak istiyorum. Yapabileceğim bir şey yok, sadece teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
Bu vahşet İzmir'de yaşandı! Babaannesini öldürüp kahveye çay içmeye gitti
Bu vahşet İzmir'de yaşandı! Babaannesini öldürüp kahveye çay içmeye gitti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza İstanbul'a geldi
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz'da geriledi
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz'da geriledi
 KKTC, hayalet şehir Kapalı Maraş'ı açmak için özel ekip oluşturdu!
 KKTC, hayalet şehir Kapalı Maraş'ı açmak için özel ekip oluşturdu!
Merkez Bankası açıkladı! Reel kesim güven endeksi gerileyerek 98.3'e indi
Merkez Bankası açıkladı! Reel kesim güven endeksi gerileyerek 98.3'e indi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yaşlı kadın polis aracına böyle çarptı!
Yaşlı kadın polis aracına böyle çarptı!
Bursa'da hayvan cinayeti!
Bursa'da hayvan cinayeti!
A101 25 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Aldın Aldın İndirim Kataloğu
A101 25 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Aldın Aldın İndirim Kataloğu
Adana'da nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu
Adana'da nehre atladığı iddia edilen gencin cesedi bulundu
Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü
Cam şişe taşıyan TIR sürücüsü uyuyakaldı! Bariyerlere çarparak ters döndü
Kurbanbayramı tatili 2019 15-16 Ağustos tatil oldu mu?
Kurbanbayramı tatili 2019 15-16 Ağustos tatil oldu mu?
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı Yusuf sitem etti
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı Yusuf sitem etti
2019 Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanır yeni haber
2019 Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanır yeni haber