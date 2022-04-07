Peşkeş çekiliyor muş,devlet soyuluyor muş!..

Türkiye öyle bir ülke haline geldi ki çakalların sesi kurtlardan daha çok çıkar haline geldi!..

Acı ama gerçek!..

Dün çok çabuk unutuldu...

2002 öncesi Türkiye'yi hatırlayan, konuşan, anlatan yok kardeşim!..

Nankör olmak işte böyle bir şey!..

Türkiye’nin başarısına üzülen, başarısızlığı üzerine mutluluk inşa etmeye çalışan işi güçü karalamak ve çamur atmak olan çakal sürüsü bir çarpık anlayışı izliyoruz!

Her yatırım batıyor onlara!..

Ulaşım ve Alt Yapı yatırımlarında Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) & Yap-İşlet- Devret (YİD) modeli ile 20 yılda Türkiye'nin yazdığı tarih " Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" sözü misali apaçık ortada...

Hayaldi gerçek oldu denilen her alanda eserler sağımızda, solumuzda, yerde, gökte, denizde karşımız da!..

Bugün ulaşım ve alt yapı yazımın konusu...

Algı operasyonlarını bertaraf etmek gerek...

Diyorlar ya “Türkiye’de Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli” ile yapılanlar devlete çok büyük zararmış, devlet soyuluyormuş, peşkeş çekiliyor muş!..

Yalan!..

Ne yazık ki adı muhalefet kod adı "Yalan şebekesi" olan zihniyet işte böyle siyaset yapıyor ülkemizde!

Bakın....

Genellikle büyük projelerin gerçekleştirilmesi için, özellikle son 20 yılda tüm dünyada uygulanan modelin Kamu-Özel İş Birliği & Yap-İşlet- Devret modelidir..

Dünyada 2021’de bu modelle yapılan yatırımların toplam değeri: 35,6 milyar dolar...

Kemal Bey...

Meral Hanım...

Duyuyor musunuz?

ABD 1,5 trilyon dolarlık altyapı projesinin önemli bölümünü bu modelle hayata geçirdi.Almanya, yeni otoyol projelerinin önemli kısmını bu modelle gerçekleştiriyor.

Türkiye, bu Kamu-Özel İş Birliğini en verimli şekilde kullanan Avrupa'da 3. ve dünyada 13. ülke konumunda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öyle çalışıyor ki kara yolu, hava yolu ve denizcilikteki 38 ayrı Kamu-Özel İş Birliği projesine ilişkin 2016-2041 yıllarını kapsayan gelir ve giderleri hesaplamış…

2016-2041 arasında garanti ödemeleri: 19,17 milyar dolar…

Kira ve garanti gelirleri: 37,95 milyar dolar…

Devletin kârı: 18,77 milyar dolar…

Yani devlet, 37,5 milyar dolarlık 38 dev ulaştırma projesini 19 milyar dolara mal ediyor…

Ve..



Kimse bu yollardan geçsin diye de zorunlu tutulmuyor..



İstanbul’dan Ankara’ya giden bir kişi; E-5’i (D-100) kullanırsa hiç ücret ödemez…



TEM Otoyolu’nu (O-4) kullanırsa cüzi bir meblağ öder…



Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanırsa biraz fazla para öder…



Yani devlet, İstanbul-Ankara arası 3 kara yolu alternatifi sunuyor…

Dünyada aynı şehirlerarası, bu tür ulaşım alternatifleri sağlayabilen ülke sayısı çok az…

Yine İstanbul’dan İzmir’e giderken hem ücretsiz yol hem de İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) kullanılabiliyor… İstanbul’dan Bursa’ya giderken de; ücretsiz yol, otoyol ve feribot olmak üzere 3 alternatif var…

Kemal Bey... Meral Hanım...

Haberiniz var mı?

*

Buyurun size Avrasya Tüneli Projesi örneği…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tünel ihalesine çıkmadan önce bu tünelin bütün maliyetlerini hesaplamış...

İnşa ve 25 yıllık işletme maliyeti toplamı 3,035 milyar dolardı…

Yapım: 1,2 milyar dolar…

Finansman: 915 milyon dolar…

25 yıllık işletme, bakım ve onarım: 875 milyon dolar…

İhale, en düşük garanti bedelini (2,883 milyar dolar) talep eden firmaya verildi…

Hiçbir araç geçmese bile 3,035 milyar dolar maliyeti olan projeye 2,883 milyar dolar garanti bedelini veren firmayla anlaşılmasının devlete katkısı 152 milyon dolar oldu.

Muhalefet ne yapıyor?

Konuyu “1,2 milyar dolar yapım maliyeti olan tünele 2,8 milyar dolar garanti verilmiş” şeklinde manipüle ediyor. Ancak bunu söylerken işletme, finansman ve bakım-onarım maliyetleri bilerek hesaba dâhil etmiyor.

İlgili firma, tüm yapım ve işletme maliyetlerini üstlenerek tüneli inşa etti. Devletin cebinden hiç para çıkmadı.

Ve Tünel 2041’de tamamen devlete devredilecek...

Bakın…

2024’ten sonra Yap-İşlet-Devret projelerinin tamamının hazineye olan yükü sınıflanacak ve kendini finanse edecek. 2030’dan sonra ise devlet bütçesine tamamen kazanç sağlayacak.

Ayrıca süreleri biten tüm projeler devlete devredilecek…

Hazine bütçesinden 1 lira dahi çıkmadan yıllık milyonlarca dolar gelir elde edilecek…

*

Gelelim mi İstanbul Havalimanı’na!

10 milyar euroluk bu proje için devletten 1 lira para çıkmadı. 200 bin insan istihdam edildi.

Garanti edilenin üzerinde yolcu kullandıkça devlete fazladan kazanç sağlıyor.Açılışının ilk yılında garanti edilenin üzerinde yolcu geldi.

Devletin kasasına 22,4 milyon € girdi

Ve Avrupa havalimanları arasında iki yıl üst üste yolcu sayısı sıralamasında 1. oldu…



2020: 23,4 milyon…



2021: 36,9 milyon…

12 yıllık yolcu garantisinin toplam değeri: 6,3 milyar…

25 yıllık işletme süresi bitene kadar devletin alacağı kira bedeli: 22 milyar…

25 yıl sonunda devletin karı, en az 37 milyar €…

Şaka değil gerçek!

*

Bitmedi…

İstanbul-İzmir Otoyolu

426 kilometrelik güzergâhı kapsıyor...

Meral hanım, Kemal Bey..

Okuyun da neler oluyor…

Garanti edilen sayı geçildikten sonra her araç için elde edilen gelirin %30’u doğrudan hazineye aktarıldı. Güzergâh boyunca bulunan tüm tesislerde binlerce personel istihdam ediliyor.

Şehirlerarası mesafenin ve yolda geçen zamanın kısalması ile bölgedeki turizm faaliyetleri hareketlendi.306 yeni işletme belgeli tesis açıldı.31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı, 61 bin yatak eklendi…Bölgedeki turizm sezonu daha da uzadı…

Güzergâh üzerinde 8 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) konumlandırıldı. Otoyolun bulunduğu bölgede bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. 54 bin personel istihdam ediliyor.

Tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan artışı oldu.Tarımsal üretim hacmi 408 bin ton yükseldi.Tarımsal ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşmaya başladı.

Bir İstanbul-İzmir otoyolu neleri sağlamış değil mi?

Sadece yol değilmiş!

Kemal Bey!

Meral Hanım!



*

Devam edelim mi?

Marmaray…

Açıldığı 29 Ekim 2013 ile Mart 2022 arasında 670 milyon kişi kullandı. Devletin kasasına 2 milyar TL girdi.



Madem konuya girdik...

Devam…

Osmangazi Köprüsü…

2016’da açıldı…

Toplam inşaat ve işletme süresi: 15 yıl 9 ay.

Yapım maliyeti: 1,48 milyar $.

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu’nun (384 km) işletme yılı sonuna kadarki toplam maliyeti: 13,6 milyar $.

Devletin verdiği toplam garanti: 12,9 milyar $. Yani devlet, köprü ve otoyoldan hiç araç geçmemiş olsa bile devraldığında 700 milyon $ kâr etmiş olacak.İşletme süresinde getireceği sadece KDV geliri: 1,3 milyar €.

Bununla birlikte köprüden garanti edilenin üzerinde geçişler oluyor…

Garanti edilen günlük geçiş sayısı: 40 bin.

1 Temmuz-31 Ekim 2021 arası günlük ortalama geçiş: 40 bin 875.

Haberiniz var mı? Meral Hanım!

Kemal Bey!

Hadi bir cevap verin...



*

İşte dünya harikası, dünyada tek olan 1915 Çanakkale Köprüsü…

İki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürdü…

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projelerinin toplam yatırım tutarı: 2 milyar 545 milyon €…

İşletme süresi: 12 yıl…

Yüklenici şirketin işletme süresi boyunca üstlendiği toplam maliyet: 4 milyar 329 milyon €.

Bu maliyete karşılık devletin 12 yıl için verdiği toplam garanti: 3 milyar 796 milyon €.

Yani devlet, köprü ve otoyoldan hiç araç geçmemiş olsa bile 12 yıl sonra devraldığında 533 milyon € kâr etmiş olacak.

Köprünün GSYİH’ye katkısı: 2 milyar 442 milyon €, Üretime katkısı: 5 milyar 362 milyon €, İstihdama yıllık katkısı: 118 bin kişi, Zaman, akaryakıt ve karbon salınımından sağlayacağı yıllık tasarruf: 415 milyon €, Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye sağlanmış olan katkı: 628 milyon €.

Okuyor musunuz?

Kemal Bey...

Meral Hanım...

*

Bu kadarla biter mi!

Bitmez…

Antalya Havalimanı Kapasite Artırımı ve 25 Yıllığına Kiralanması (KÖİ) ihale Aralık 2021' de yapıldı. 8 milyar 555 milyon € işletme (kira) ve 765 milyon € yatırım bedeli ile ihale kazanıldı.

Mart 2022: Kira bedelinin 2,1 milyar euroluk ilk taksiti (%25) devlete ödendi. Evet devletin kasasına 8 milyar 555 milyon Euro girecek!

Ve 2,1 milyar euro peşin ödendi…

*



Ya Kuzey Marmara otoyolunun değeri...

Yıllık ekonomiye katkısı: 2,5 milyar TL'den fazla…

Sağladığı yıllık tasarruf;

Zamandan: 1,8 milyar TL…

Akaryakıttan: 800 milyon TL…

Karbon emisyonundan: 350 bin ton Sakarya'ya olan sanayi yatırım taleplerini artırdı…

Neler yapmış Recep Tayyip Erdoğan neler!

Yüzünüze dizinize dursun!

Nankörler!



Gelelim Avrasya Tüneline…

2016’da açıldı değil mi?

5 yılda geçen araç sayısı: 79 milyon…

5 yılda ekonomiye sağladığı katkı: 8,1 milyar TL…

Tünel 2042’de devlete devredilecek garanti edilen günlük geçiş: 68.493…

2024’te garanti edilenden %10 daha fazla geçiş olacak.

Bu oran 2041’e kadar %39’a çıkacak.Böylece devlet, 2042’ye kadar ödediği tüm garantileri geri almış olacak. Üstüne 140 milyon $ kâr edecek.

*

Bugün Türkiye ihracatta rekorlar kırıyorsa, bunun nedeni ulaşım ağı ve alternatiflerinin genişlemesidir…



İhracat miktarı:

2002: 36 milyar dolar…

2021: 225,3 milyar dolar…



Bölünmüş yol uzunluğu nereden nereye gelmiş!

2002’de 6.101 km

2022’de ne oldu;

28.550 km

Artış: %368… Maşallah...

Bölünmüş yollarla bağlı iller sayısı 2002’de 6 iken 2022’de 77 oldu...

Ya Türkiye’deki otoyol uzunluğu:

2003: 1.715 km…

2022: 3.532 km…

*



Özetle Ulaştırma sektöründe gerçekleştirilen 37,5 Milyar $'lık Kamu Özel İşbirliği projeleri sayesinde;



GSYH'a 91 Milyar $



Üretime 193 Milyar $



İstihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere, çok güçlü bir ekonomik etki sağlandı..

Şimdi AK Parti iktidarları dönemlerinde görev yapan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlarının hakkını teslim edelim..

Binali Yıldırım efsane oldu!..

Şimdi onun koltuğunda oturan pırıl pırıl , dünle bugün bugünle yarın arasında köprü kurarak çalışan vizyoner bir Bakan oturuyor...

O bakan; Adil Karaismailoğlu..

Her gün 7/24 sahada..

Bakan olduğu günden bu yana her soruna el atan, projeleri planlanandan önce hizmete alıp halkının hizmetine sunan bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Başta Karayolları olmak üzere kendine bağlı bütün kadroları ile mükemmel bir takım ruhunu ortaya koyarak çalışıyor..,

Bir düşünün bakanlık olarak A'dan Z'ye ulaşım ve alt yapıda bu bir ilktir önümüzdeki 30 yılın vizyonunu hangi parametreler dikkate alınacak şekilde hepsini belirleyen bir bakan gerçeği Adil Karaismailoğlı..,

Bakın...

Türkiye, Afrika’da etkinlik göstermeye başladığında bölge insanları, “İlk defa bir beyaz bizi sömürmek için gelmiyor” diyordu.

Ulaşım yatırımlarıyla sadece Türkiye’nin değil Türkiye’nin coğrafi ve tarihi hinterlandının da sosyolojiside değişiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda büyük bir değişime atmaya devam ediyor...

Evet ekonomide sıkıntı var...

Sıra ona geldi..

Dünkü açıklamasında " Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak" sözleri üzerine söz yok!..

Yapacaktır!..

Söz veripte neyi yapmadı ki!..

Elinizi vicdanınıza koyun...

Nereden nereye?

Onlar konuştu...

Recep Tayyip Erdoğan yaptı!

Hep der ya;

"Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri..."

Allah uzun ömürler versin..