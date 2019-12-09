Perşembe günü Dolunay'a dikkat!

Çarşamba ve Cuma günleri önemli sorumluluklar devreye girerken sevgimizi göstermek o kadar da kolay olmayabilir ama daha mantıklı ve kalıcı ilişkiler peşinde koşabiliriz. Perşembe günü sabah saatlerinde İkizler burcunda bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay’da daha fazla mantığımızı ön plana çıkartacağız kısa çevre ve gezme dolaşma kısa vadeli planlar satış, tanıtım, pazarlama network gibi alanların hızlandığını bu Dolunay’la beraber görebiliriz. Peki bu Dolunay hangi burcu nasıl etkileyecek? Aşk, para ve sağlık konularında 9-15 Aralık haftası sizin burcunuzu ne bekliyor? Astrolog Hande Kazanova bu hafta da tüm burçları tek tek sizler için yorumladı...