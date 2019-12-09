DÜNYA

Rus kargo mekiği uzay istasyonuna ulaştı

Rusya Roskosmos Devlet Uzay Etkinlikleri Kuruluşu tarafından verilen bilgiye göre Progress MS-13 kargo mekiği 3 günlük yolculuğunu tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

ISS'e yaklaşarak kilitlenme sürecini otomatik olarak gerçekleştiren kargo mekiği MS-13, 2.5 ton kargoyu ISS'e ulaştırdı.

6 Aralık günü Kazakistan'ın Baykonur'daki Uzay Üssü'nden kalkan MS-13 kargo mekiğinin 3 günlük yolculuğu merkezden kontrol edilerek içinde kozmonot olmadan otonom olarak gerçekleşti. ISS'e getirdiği 2.5 tonluk kargı yükünün içinde yakıt, oksijen, besin ve ISS'in ihtiyaçları yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak
Mevlüt Çavuşoğlu: Afganların liderliğinde kalıcı ve onurlu bir barışı hepimiz destekliyoruz
Kuzey Kore'den Trump'a pervasız ve dengesiz yaşlı adam benzetmesi
Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davası sanıklarının cezaları onandı
Şehir Üniversitesi organizatörü Ahmet Davutoğlu'nun kızı Hacer Büke çıktı
AK Parti Pelin Gündeş Bakır'ı partiden ihraç etti Suriyeli paylaşımı olay olmuştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı
Manisa'da Roma dönemine ait mozaik buldular!
1 yıllık pasaport harcı 2020 yılınca kaç para olacak zam geldi!
La Case De Papel'in 4. sezonun ilk tanıtımı yayınlandı
Ceren'i kalbinden bıçaklamıştı! Katili cinayet öncesi böyle zıpkın aramış
Pasaport harçları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam
İzmit'te 25 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şeb-i Arus nedir 2019 Konya Şeb-i Arus törenleri