Özgür Özel'ler Atatürk'ün eline düşseydi!..

YCHP Türkiye’nin başına ne yazık ki artık musallat olmaya başladı…

Sürekli tahrik…

Sürekli tehdit…

Sürekli hakaret…

Sürekli yalan ve iftira...

Sürekli ülkeyi germek...

Devlete saygıları yerle bir!..

Düşmanca...

Ülkesinin mutluluğu üzerine mutsuzluk kurmaya çalışan bir siyasi zihniyet arıyorsanız buyurun!..

Ülkeyi yönetenlerin Koronavirüs salgı karşısında elde ettiği başarıya karşı adeta üzülüp saldıran çarpık bir anlayış gerçeği...

Dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi ve özgürlük adı altında kendi ülkesine böylesine ihanet eden bir siyasi parti anlayışı bulamazsınız!.

Engin Özkoç, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin gibi isimler, kimlerden emir alıyor diye sormamak mümkün mü?

Her gün fitne, fesat!

Son olarak işi Özgür Özel denen müptezel ile ülkelerinin Cumhurbaşkanını tehdit eder noktaya getirip darbe çağrışımı yapan açıklamalar yapabilme hadsizliği artık sözün bittiği yerdir…

Böylesine dünyada ve ülkemizde bütün insanların canı ile uğraştığı bir dönemde çıkıp ülkenin Cumhurbaşkanına karşı “Ya erken seçimle ya da başka yolla gideceksiniz…” demek ne demek!..



O yol hangi yol Özgür!..

Alçaklaşmanın sınırını bu kadar mı düşürdünüz!..



Hani birde eleştirirken diyorlar ya “Mustafa Kemal’in kemiklerini sızlatıyorsunuz” diye…

Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatan birileri varsa o da YCHP’ de siyaset yapan gayri milli anlayışa sizlerden başkası değil Özgür efendi!..

Aynaya bak!..

Ha o dönem ha şimdi…

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Mustafa Kemal Atatürk sizin gibi iç bedhahlardan nasıl bahsediyordu...

Dinleyelim;

*

“Bizim için dış düşmanlardan daha zararlı, daha öldürücü birileri daha vardır ki, onlar da iç bedhahlardır, aramızdaki hainlerdir.

Bunlar ‘Biz büyük bir devletin yardımı olmaksızın varlığımızı koruyamayız’ der, dış düşmanlara yanaşır, onlara hizmet ederler.

Ulusal bağımsızlığımızın en büyük düşmanı, asıl bunlardır. Çünkü onların iş birliği olmasa, dış düşmanlar zerre kadar zarar veremez bağımsızlığımıza.”



Mustafa Kemal’in bu sözlerini alın getirin bugüne taşıyın!..

Adeta bugünkü YCHP’nin siyaset anlayışına karşı cevap değil mi?

Söz konusu Mustafa Kemal’in kemiklerini sızlatmak mevzusu ise bunu en iyi YCHP yapıyor!..



Bitmedi devam ediyor Mustafa Kemal Atatürk;

“O iç bedhahlar ki, milletin kudret ve iradesini takdirden acizdirler. Düşmanlarla vatan ve millet aleyhinde haince tertip ve hareketlerde bulundular. Birtakım budalaların ahmakça kuruntuya dayalı vaatlerine kapıldılar, milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanlarını satarak alçaklıklar yaptılar. Onlara dedim ki, yaptıklarınızın milletçe uygulanacak sorumluluğunu göz önünde tutunuz. Güvendiğiniz kişilerin ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman, kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız.”

Atatürk'ü dinleyin be gafiller!..

Kimmiş onun kemiklerini sızlatanlar..



“Sırf çıkar temini amacıyla yabancı parmağı ve parasıyla, ulusal varlık ve bağımsızlık için, ülke namusu için mücadele eden milletin evlatlarını birbirine kırdırmaya çalışırlar. Allah’ın laneti düşmana yardım eden bu hainlerin üzerine olsun.”

Şimdi soralım…

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan YCHP ve kolkola girdiği muhalefet partilerine yönelik bunlardan farklı bir söz mü söylüyor!

Atatürk ne diyor;

“Güvendiğiniz kişilerin ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman, kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da onu söylüyor...

Bugün söz konusu vatan, millet, bayrak, devlet değil mi



Bitmedi Mustafa Kemal’in sözleri;

Dinleyin bu ayrıntıyı YCHP zihniyeti...

Kime diyor bu sözleri...

“Millî duygudan yoksun kalmış bazı kişiler, yabancıların aleyhimizde söyledikleri suçlamaları reddetmedikleri gibi milletimizi suçlu göstermekten çekinmediler.

Bir örnek vereyim size: Sevr’i imzalamak üzere Paris’e giden heyetin üyelerinden Rıza Tevfik, Fransız delegasyonuna, bakın, ne kişiliksiz laflar ediyordu" İngilizlerden çok şey öğrendim. Fransız uygarlığına tutkunum. Bende duygu ve fikir olarak beğenilecek ne varsa sizindir. Bende fena olan her şeyin kaynağı benim.”

***

Atatürk'ün bu sözlerini alın bugüne getirin..

Peki YCHP bugün ne yapıyor?

Amerikalıdan, İngiliz’den, Batılıdan medet umuyor…

Onlarla iş birliği yapıp Türkiye’yi kötülüyor, ekranlarına çıkarak Türkiye aleyhine konuşuyor...

Yani ihanet..

Her biri Rıza Tevfik gibi maşallah!



CHP’nin önemli isimlerinden Barış Yarkadaş ne yapmıştı..



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından ABD medyasına kendi ülkesini hedef alarak bakın gururla ne söylemişti

"New York Times'tan Carlotta Gall'a Türkiye'deki koronavirüs salgınını ve AKP'nin almadığı önlemleri anlattım"



İşte zihniyet bu!

Bir diğeri Gürsel Tekin…

Geçtiğimiz günlerde “Uganda'da ilk vaka 13 Mart'ta ilan edildi. Uçuşları durdular. Yurt dışından gelenleri karantinaya aldılar. Her tür toplantıyı yasakladılar. Uganda Türkiye'den iyi yönetiliyor” ifadelerini kullanarak dalga konusu olmasına ni deyiceksiniz!

Tarihe geçti!..

Ya bu ülkede bakanlık yapmış İP Genel Başkanı Meral Akşener’in Habertürk’de katıldığı canlı yayında skandal hali...

“Sağlık alanında başarılıyız diyorsunuz Bakan’ı övüyorsunuz da. O bakanı bulup atayan, bu önlemleri aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın niye hakkını teslim etmiyorsunuz?" şeklindeki soruya karşı kasıtlı bir gülme krizine girmesine ne demeli!..

Bunların devlet adabıda bu işte!

Meral hanım o halin bir defa daha gösterdi ki Devlet Bahçeli'nin tırnağı olamazsın tırnağı!..



Yazıklar olsun!..



Kılıçdaroğlu’su, Akşener’i, Gül’ü, Babacan’ı, Davutoğlu’su, Karamollaoğlu’su, İmamoğlu’su hepsi bir olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeseler doymayacak bir düşmanlık içinde saldırıyor...

Ne yaptıysalar onu yıkmayı başaramamanın verdiği bir çıldırmışlık ruh hali içinde kusura bakmasınlar deli daha gibi sağa sola saldırıyorlar!



Bu YCHP’de siyaset yapanlar ve ülkelerinin başarısını hazmedemeyenler Mustafa Kemal döneminde böyle bir siyaset yolunu tercih etmiş, tehdit yoluna gitmiş olsalardı sonlarının ne olacağını yine Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarının tarihi çok iyi yazıyor!

Türk milletine olmadığı aşikar ama kime hizmet ettikleri meçhul olan Özgür Özel'ler bu siyaset anlayışları Mustafa Kemal Atatürk'ün eline düşmüş olsaydılar sonuçları ne olur du acaba?

İyi okusunlar!..

Sayalım mı?..

Özgür Bey!..

Şimdi "Köpeksiz köyde değneksiz gezmek " misali yok!..

Bu ülkenin Cumhurbaşkanını tehdit etmek senin boyunu çok aşar!..

Sen sahibini söyle!..

Bir de hiç utanmadan “Atatürk bugünleri gördü” diyorlar ya!..

Evet Gazi gördü bugünlerin YCHP'sini!

Sizin devlete sadakat noktasında ne mal olduğunuzu CHP'yi bu hale getireceğinizi o günlerden gördü!..

Tarihi vesikayı iyi okuyun;

Bir gün CHP Genel Sekreteri Recep Peker CHP ile ilgili bir vesikayı Atatürk'e imzalatmaya getirdiğinde Atatürk vesikanın üzerine 'partim' sözünü yazar. Peker 'Paşam niçin CHP yazmıyorsunuz?' diye sorar. Atatürk bakın nasıl yanıt verir 'Ne bileyim sonuna kadar CHP'nin benim partim olarak kalacağını?' '' (falih rıfkı atay, babanız atatürk, s.57)

Malum oldu Gaziye...

O nedenle söz konusu Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak ise bunu işbirlikçi YCHP başarıyor!..

Tayyip Erdoğan ise "BAĞIMSIZ TÜRKİYE" mücadelesi veriyor...

***

Yazımı okurlardan gelen bir mail ile bitirmek içinde tam zamanı..

Nerede, Özkoç'un Fezlekesi?

Nerede, Özdağ'ın Mezlekesi?

Nerede, Canan'ın dosyası ne olacak?

Ne oldu, Ankara Kuşu meselesi?

Ne zaman yargımız Özgür Özel'e dokunacak?

Millet soruyor!..

Yapanın yanına kar mı kalacak?

Hayırlı Cumalar...













