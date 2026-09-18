Özgür Özel görünce çok sinirlendi! “Sen buradan git gelme buraya"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Cami’de cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, bu sırada yaşlı bir vatandaşın itildiğini görünce tepki gösterdi.Özel, yaşlı vatandaşı iten kişiye, “Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya.” sözleriyle tepki gösterdi.

SERMAYE PİYASALARINDAKİ KRİZİ DEĞERLENDİRDİ

Özel’e gazeteciler tarafından sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik ve motorin fiyatlarının 100 lirayı aşması da soruldu. Özel, küçük yatırımcıların yaşadığı kayıplara dikkat çekerek, borsadaki yaklaşık 7 milyon yatırımcının yarısının 10 bin lira ve altında işlem yaptığını söyledi.

“Bu ne demek? Bu çaresizlik demek, bu umutsuzluk demek” diyen Özel, küçük birikimlerini değerlendirmek amacıyla sermaye piyasalarına yönelen vatandaşların zarar gördüğünü savundu.

Yetkililerin “Vatandaşımızın hakkını yedirmeyeceğiz” yönündeki açıklamalarına işaret eden Özel, “Birileri kendi kendileriyle mücadele mi vaat ediyor?” diye sordu.

Ardından Tera fonlarına ilişkin iddialarını dile getiren Özel, fonun yatırımcılara kapalı olduğu dönemde çok yüksek değer artışı yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

“Tera fon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak hisseleri yükseltirken, o fonda kimlerin parası vardı? Açıklayabiliyor musunuz?”

Özel, fonun bu dönemde 948 kat değer kazandığını ileri sürerek, yatırımcılara açılmadan önce fonda bulunan kişilerin ve kazançlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

“YENİ PARTİ’NİN ADINI MİLLET KOYDU”

Özel, Yeni Parti’nin ismine ilişkin tartışmalara da değindi. Parti adı ve logosunda başka bir siyasi oluşumla karışıklığa yol açacak bir benzerlik bulunmadığını savunan Özel, bu konuda anayasa hukukçularından görüş aldıklarını ifade etti.

Konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması ihtimaline de değinen Özel, “Bizce iltibas yok der. Var derse küçük bir değişiklik olur ama Yeni Parti’nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz” dedi.