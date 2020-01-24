Oyuna gelme Mustafa Cengiz!..

Arda olayı adeta ülke meselesi oldu..

Fatih Terim'in isteğine karşı Başkan ve yönetimin ısrarla hayır demesinin arkasında başka hesaplar düşünmeye başlamamak mümkün değil!..

İsteyen Teknik Direktör Fatih Terim...

Eğer ekonomik şartlar uygunsa alınmaması için bir neden mi var?

Gelinen noktada Fatih Terim'in Arda Turan'ın transferinin teknik yönden takıma katkı sağlaması yönündeki fikrinin başkan ve yönetim tarafından kabul görmemesi çok ilginç!..

Şaşırmadım desem yalan olur...

Çünkü Galatasaray için Fatih Terim sadece Teknik Direktör değildir!..

İddia ediyorum...

Arda transfer edilmiş olsaydı bugünkü Galatasaray kadrosunda orta sahada görev alan futbolculardan daha başarılı olabilecek, en azından takım ruhunu kendine dert edinebilecek bu yönde sorumluluk alabilecek önemli bir aktör olacaktı..

Arda Turan'ın kendini toparlaması halinde bugün Belhanda’ dan, Seri’den çok daha faydalı olacak bir yeteneğe sahip olduğunu söylemek zor mu?

36 yaşında kendisine Fenerbahçe kapıları açılan Emre Belözoğlu’nun takımına yaptığı katkıdan daha fazlasını yapacak büyük bir yetenek olduğunu söylemek zor mu?

Fenerbahçe Emre’ye kapıları açarken, Galatasaray 'ın Arda Turan’a kapıyı açmaması üzücü. Yine söylüyorum Arda kendisini bulduğu zaman Emre gibi sadece bu yıl değil en az 3 yıl Galatasaray'a fayda sağlayacağını görmek zor mu?

Geçmişte saha dışında yaptığı hataları savunan kimse yok.Ama kim hata yapmadı ki.Camialar kimlere kapılarını ikinci bir şans olarak açmadı ki…

Başkanı Cengiz o dedi bu dediye bakmadan, Teknik Direktörü Fatih Terim’in isteğini yerine getirip, sorumluluğu da hocasına yükleyip Arda Turan’a kapıları açmalıydı...

Açmadı!..



Arda'nın yaş konusunu konuşmak bile abes. 32 yaşında, daha iki yıl önce dünya piyasasında ismi olan bir futbolcuyu konuşuyoruz...

Galatasaray’a alınan yabancı futbolcuların yaşlarına bakın derler o zaman!..

Kim ne kadar faydalı olmuş...

Satmak istiyorsunuz isteyen kulüp yok !..

Ve...

Bonservis ücreti olmayan yani kulübe ekonomik olarak yük olmayacak, bu sezon ücret istemeyecek kadar Galatasaray’a aşık bir Arda’yı konuşuyoruz…



Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerde kendini kanıtlamış, bu camianın içinden yetişmiş, giderken bu kulübe 16 milyon dolar kazandırmış bir Arda'yı konuşuyoruz...



Öyle milyon dolarlarla dışarıdan alınmış ahı gitmiş vahı kalmış sonradan yüksek tazminatlardan ödenerek yollanan oyuncu karakterlerinden bahsetmiyoruz!

Bugün Arda Turan kalitesinde 32 yaşındaki bir yıldızı yurt dışı piyasasından kaç milyon dolara alırsınız? diye Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e sormak gerekir....

Sevgili Başkan Paulo Coelho’nun güzel bir sözü var.

Der ki;



“Tek şans diye bir şey yok; Hayat insana her zaman ikinci bir şans daha tanır..”

O nedenle Fatih Terim ıslarla ikinci bir şans verilmeli derken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun hayır demeleri çok manidar!..

Fatih Terim Galatasaray'ı düşünmüyor da Başkan Cengiz ve yönetim kurulu mu düşünüyor sadece!..

Böylesine Türk futbolu için tarih yazmış bir futbolcunun düştüğü ve düşürüldüğü durum insanı üzüyor...

33-35 yaşındaki yabancı futbolculara milyon dolarlarla son yıllarda ne yapmışlar kapılarını açarak ülkeyi yabancı cennetine çevirenlerin 32 yaşındaki Arda Turan'ı yok sayması abesle iştigaldir....

Bu çocuğun Galatasaray'a hemde ücretsiz olarak dönemeyecek kadar işlediği suç ne sayın Başkan!..

Bari onu söyleyin...

Kulislerde "Abdurrahim Albayrak Arda’yı istemiyor hatta Fatih Terim ile arası açık " deniyor...

Eğer öyle ise Sayın Albayrak’a daha bir yıl önceki şu sözlerini hatırlatmak lazım..





Bu işte bir iş var!..

Başkan ve yönetim Fatih Terim’in ısrarla istediği hem de bedelsiz alınacak ve bu sezon bedava oynayacak bir futbolcuyu ısrarla red etmesinin arkasında ne var?

Yönetim Fatih Terim'in ligdeki başarısızlığını "zayıf " halka olarak görüp tavır koyduklarını mı düşünelim...

Eğer Galatasaray Başkanı Cengiz, önümüzdeki kongrede gündeme gelir diye camiadan birilerinin tepkisinden çekinerek Arda'ya kapıları kapatmışsa bilmeli ki o çekindikleri kitlenin kendisine karşı nasıl duruş göstereceklerini kongrede yine görecektir...

Öyle ise Fatih Terim'inde bu camiada, genel kurullarda etkileyeci büyük bir güç olduğu bir gerçek değil mi?

Bu yönetimi göreve geldiğinde ayakta tutan irade kim?



O nedenle derim ki;

Bu tavır Başkan Cengiz'in “Arda gündemimizde yok.Ona karşı da özel bir husumetim yok” demesi ile geçiştirilecek bir tavır değildir!..

Bir hesap kokuyor!..

Başkan ve yönetim neden Arda'yı istemiyor.Fatih Terim'in bilmediği bir şey mi var?

Arda'nın bonservis ücreti mi var?

Yok...

Para'mı istiyor sizden?

Yok...

Yaşı mı geçmiş?

Yok...

Hocası mı istemiyor?

Yok...

Taraftar mı istemiyor?

Yok...

Peki Arda ne istiyor?

Yuvaya dönmek....

O zaman nedir sorun Sayın Başkan?

Bu kulübü icraya verenlerin, bu kulüp başkanına hakaret edenlerin, bu kulübü mahkemeye taşıyanların hala üye olarak kongrelerde el kaldırdığı bir camiada Arda Turan'ı istememizlik sırrınız nedir?

Ne yaptı bu çocuk...

Galatasaray'ı borç batağınamı soktu!..

Maç mı sattı!..

Size hakaret mi etti!..

Terim'in elini öpmesi mi sıkıntı oldu?

Sayın Başkan..

Fatih Terim'in "Fikir ayrılılığı" sözlerine karşı cevabınızda çok manidar.

Diyorsunuz ki;

"Ayrı ayrı fikirdeysek ayrı yollardan gitmeliyiz. Bu sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktör bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi. Ben teknik direktör olsam bunun yakıp yakışmadığını ben demem, hicap duyarım. Şu anda gündemde bu. Ne vermişiz? Bilgi sızdıran yönetim kurulu"

Eskiden "Sevgili Hocamız, Teknik Direktörümüz" derken bugün "Sayın Teknik Direktör" diyorsunuz!..

Fikir ayrılılığı olması niye bu kadar rahatsız etmiş sizi..

Hocanın "Fikir ayrılığımız var " sözü çok normal değil mi?

İstediği bir futbolcunun alınmaması için "Aynı fikirdeyiz" mi diyerek komik duruma mı düşmeliydi!

Hocanız ayrı düşünebilir ama nihayi kararı siz veriyorsunuz zaten!..

Ne var bunda hocanıza rest çekecek kadar hiddetlenmesiniz de!

Yoksa bir başka hesap mı var!..

Düşünüyorum ama ortamı bulandırmak istemem!..

Sayın Başkan bu takımın Teknik analizini Teknik Direktör yapar!..

Sayın Başkan yönetim olarak güzel işler yaptınız doğru!..

Seviliyorsunuz...

Taraftar sizi bağrınıza basıyor...

Ama söz konusu Fatih Terim'e sahip çıkmak olunca sizi sevenlerin Fatih Terim'in kırılmasına müsaade etmeyeceklerini görmeniz gerek..

Bir kez müsade ettiler bin pişman oldular!

Ünal Aysal nerede şimdi?

Fatih Terim ile gelen o iki şampiyonluk olmasaydı bugün bu koltuklarda oturmanız veya kongre kararı almamanız bugün böyle konuşmanız mümkün müydü?

Yapmayın Sayın Başkan...

İçeriden tezgaha gelmeyin...

Söyleyeceğim şu ki;

Galatasaray Başkanı ve yönetimi olarak Arda Turan olayında Teknik Direktörünüz Fatih Terim’i açıkça toplum önünde rencide etmeye çalıştınız!..

Galatasaray için bir Teknik Direktör'den öte ve her zora düşüldüğü zaman "Gel kurtar şampiyonluk yap bizi" denilen bu kulüp için hazine gibi olan bir değeri konuşuyoruz...

Ve bir çift söz "I Love You hocam" Abdurrahim Albayrak'a!..

Nerdeniz Sayın Albayrak!..

Fatih Terim'e Arda üzerinden çekildiğini düşündüğüm operasyonun perde arkasındaki kilit ismin sizin olduğunuz yönünde iddialarda geliyor...

Her şeye konuşan Sayın Albayrak bugün neden böylesine sessiz!..

Neden sesi soluğu çıkmıyor!

Yoksa böyle talimat mı aldı!..

Fatih Terim içeriden mi vurulmak isteniyor!..

Cevabını Başkan Cengiz değil Albayrak'ın kendisi versin!..

Kırıldığı zaman gemileri yakması ile her zaman dikkat çeken Fatih Terim’e yönelik bu tahrik edici tutumun arkasında kim var?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında ipleri koparan aktör Abdurrahim Albayrak olabilir mi?

Peki Fatih Terim "İstifa edip" bu operasyona gelir mi?

Gelmeyeceğini çok anlamlı anlamlı twit mesajı ile gösterdi..

"Sadece Galatasaray" hashtag i ile "Verilmiş bir sözüm, vazgeçemediğim bir hayalim var" sözünü nereye çekersiniz bilmem ama çok manidar...

Ama böyle bir operasyonu düşünenler Ünal Aysal'ın Fatih Terim'e yaptığı operasyonun sonuçlarının ne olduğunu görmüştür!..

Ne oldu?

Ünal Aysal o gidiş!..

Peki ya Fatih Terim!..

Fatih Terim bu kez giderse bir dahakine "Başkan" olarak gelmesi hiç sürpriz olmaz..

Hele hele camianın etkin isimlerinin başkan ve yönetime karşı alerjisi varken hiçde sürpriz olmaz...

Diyeceğim şuki;

Başkan Mustafa Cengiz'in Arda Turan krizini kullanarak Fatih Terim ile yollarını ayırması için bilinçli olarak yönlendirildiği hatta bunu Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı yönünde ciddi iddialar konuşuluyor...

Bir şeyler için bedel mi isteniyor?

Başkan Cengiz düne kadar çok iyi ilişki içerisinde olduğu Fatih Terim'e karşı oyuna gelirse kaybedenin Fatih Terim değil kendisi olacağını iyi bilmeli diye düşünüyorum...

Arda krizinin bu noktaya gelmesinin müsebbibi kim ise ona dikkat etmeli.

Her defasında, her gelişinde sadece takımı değil başkan ve yönetimlerin yükünü dahi sırtlayıp şampiyonluklar yaşatan, kulübün hazinelerinden biri olan Teknik Direktör bir gün ( daha sezon de bitmedi) insanları sırtından indirdi diye bu kadar nankör mü olunur?..

Yoksa her sezon şampiyonluk sözü mü verdi hoca bilmem!..

Kurt sisli havası sever!..

Diyorumki;

Birileri bir ava çıkmış gibi!..

Bu avı çıkıp “I love you hocam” anlatsın!..

Bekliyoruz...

Bu av sonucu Galatasaray dışında yaşanan bazı gelişmelerle ortaya çıkmaya namzet hocam!..

Ama unutuyorlar ;

Galatasaray taraftarları için Fatih Terim sadece Teknik Direktör değil, Galatasaray markasının 1974' den 2020' ye uzanan tam 46 yıllık bir büyük hazinedir..

Bu hazine;

1974'den bu yana camianın evladı, 7446 sicil numarasıyla 32 yıllık kulüp üyesi, formasını 13 yıl taşıdığı, kaptanlık yaptığı Galatasarayın başındayken 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu sahibi bir hazine!.

Fatih hocayı 1982 yılından bu yana abi kardeş gibi tanıyorum...

Mert, dürüst, yardımsever, dost canlısı, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen cesur yürek, arkadan dolanıp iş yapmayı hiç bilmeyen, sapa sağlam dik duruş sahibi bir karakter...

Ama hoca da herkesin kendisi olmadığını unutuyor her defasında...

Bugünde öyle...

Menfaati bitenin nankörlüğü başladığını görmek istemiyor..

Dostoyevski'nin güzel bir sözü vardır;

Der ki;

"Bir insanın en iyi tarifi, iki ayaklı ve nankör olmasıdır."

Görüyoruz ki buna "I love You Hocam" da dahil hocam!..

Son sözüm Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e...

Oyuna gelme Sayın Başkan!..

Fatih Terim ile karşı karşıya gelmenizin kimlerin işine yarayacağını düşünmenizde fayda var...



Çünkü Fatih Terim bu camiada hiç bir zaman Teknik Direktör olmamıştır..

Bugün gidebilir!..

Ama yarın geleceği kesin...

Hep öyle olmadı mı?

Sayın Başkan diyeceğim şu ki;

Kongre de önünüzü kesemeyeceklerini anlayanların sizi kulübün sahip olduğu böylesine bir hazinesi ile karşı karşıya getirip sonuç almak istiyor..

Bilin istedim...

Kaybeden Fatih Terim olmaz...







