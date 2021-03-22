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'Oy verin' çağrısı yapmıştı! Muhalefet lideri seçimden sonraki gün öldü

İhlas Haber Ajansı

KONGO Cumhuriyeti’nde dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan muhalefet lideri Guy Brice Parfait Kolelas, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kongo Cumhuriyeti’nde dün devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi. Bir önceki seçimlerde ikinci olan muhalefet lideri 61 yaşındaki Guy Brice Parfait Kolelas, seçim öncesi Covid-19’a yakalandığını duyurmuş ve halka sandığa gidip oy kullanma çağrısı yapmıştı. Kolelas’ın kampanya direktörü Christian Cyr Rodrigue Mayanda bugün yaptığı açıklamada, muhalefet liderinin tedavi görmek üzere Fransa’ya getirilirken ambulans uçakta hayatını kaybettiğini söyledi.

Guy Brice Parfait Kolelas’ın Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Seçim gününü hastanede geçiren Kolelas, sosyal medyada yaptığı açıklamada ölümle savaştığını söylemişti.
Toplam 7 adayın yarıştığı seçimleri 36 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso’nun yeniden kazanması bekleniyor. Hayatını kaybeden Kolelas, Nguesso’nun en önemli rakibi olarak görülüyordu.

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