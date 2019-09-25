BM kürsüsünden haykırışı bir milattır...

Dünyadaki bütün mazlumların kendisi gördüğü bir adamın haykırışına bütün dünya şahit oldu...

Her bir kelimesi, her bir cümlesi muhteşemdi...

O içimizi yakan Aylen bebeğin fotoğrafını "Ne çabuk unuttunuz" diye gösterip göçmenlerin sesi olmasını, İsrail'in nasıl Filistini yutmaya çalıştığını elindeki haritalarla belgelerken"İsrail neresi?" sorusunu sorması unutulur mu artık!..

Sessizlerin gür sesi olmak işte böyle bir şey...

Bıraktık Türkiye'yi dünyada var mı eşi benzeri!..

BM'de bir kez daha "Allah varlığını eksik etmesin" duası ile olmadığına şahit olduk...



CNN Türk’e bağlanan gazeteci Cüneyt Özdemir’in “Erdoğan’ın konuşması ile ilgili manşet atsanız ne yazardınız?” sorusuna verdiği cevap, o muhteşem konuşmanın özeti oldu..



Dedi ki;



“Vicdanının sesiyle Birleşmiş Milletler kürsüsünde bir dünya lideri vardı.”

Aynen öyle vesselam...



Davos’taki o tarihte not düşen “Onu Minute” çıkışını bir adım öteye daha taşıdı 24 Eylül 2019 tarihli BM zirvesinde ki çıkışı..

Tarihe adını altın harflerle yazdıran bir konuşma oldu…



Hiç lafı uzatmaya gerek yok…

Konuşmanın ardından her kesimden "OurVoiceErdoğan" etiketi ile şöyle sosyal medya hesaplarında yazılanlar Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl gurur duyduğunu belgeledi..

Öyle güzel mesajlar vardı ki…

Günün anlamına hitaben bazılarını yazımda paylaşmak istiyorum..

Buyurun…

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Yazar Markar Esayan diyor ki;



"Bir Hıristiyan olarak diyorum ki, küreselci çetenin ele geçiremediği son kale İslam. İslam ülkeleri içinde de en diri, liderlik edebilecek ülke Türkiye, lider Sayın Erdoğan. Bunu görmek için adil olmak yeterli. Peki Sayın Erdoğan’ı paçasından aşağı çeken “eski dostlara” ne demeli."



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Eski Müsteşar Mazhar Yıldırımhan öyle bir tanımlama yapmış ki;



"Dünya müstekbirlerinin yüzüne karşı hakikatı haykıran bir lidere sahip olmak terih yapan bir milletin yüz akıdır."

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Medyanın hiç tartışmasız akil adamı İbrahim Karagül’un yorumu sözün bittiği yer gibiydi..

Dedi ki;



CB Erdoğan BM'de İsrail'i fena vuruyor.

İsrail'in sınırlarını sorguluyor.

"Bilmediğimiz sınırlar mı var" diyor.

Kendi kararlarına bile sahip çıkamayan "BM ne işe yarar" diyor.

Karabağ'dan Keşmir'e, Libya'dan Suriye'ye dünyaya çok güçlü bir ses veriyor.

Müthiş…

Milletlerin kaderinin bir kaç ülkenin inisiyatifine bırakılamayacağını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. BM Genel Kurulu'nda, tam da yerinde; ‘Dünya beşten büyüktür' diyor.

Küresel adaletsiz sisteme en büyük itiraz Türkiye'den geliyor.

Aslında dünyanın sözcüsüyüz."



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Ahmet Gündoğdu imzalı çarpıcı bir yorum;



"Duruş diye piyasada gezenler, demokrasi diye teröre arka çıkanlar, koltuk hırsıyla emperyalizme payandalık yapanlar, insan hakları bahanesiyle Siyonistlere göz kırpanlar:

İşte duruş…

İşte liderlik…

İşte millet sevdası…

İşte ümmet sancısı…

İşte insanlık kaygısı…"



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Raid Salah ne yazmış;



"Sn. Başkan siz ve ülkeniz yeryüzündeki mazlumların, Filistin halkının, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunun umudunu temsil ediyorsunuz. İşte zalimler bu umudu söndürmek istiyorlar. Ancak biz de onlara diyoruz ki ‘kaybedeceksiniz ve hüsrana uğrayacaksınız.’



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Adalet Güneş demiş ki;



"Kim düşünebilirdi ki, bir UZUN ADAM gelecek ve korku bile ondan korkacak! Bu durum çoğunu çok rahatsız edecek (Ediyor). Yeni dünya düzenine hazırlıklı olalım."



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Söz Hakan Kol'da;



"Seni bu millete armağan eden Rabbimize nihayetsiz hamdolsun. Kafirin, batılın, haçlının gözünün içine bakarak küfrüne lanet okuyan bir yiğit Müslüman lider olarak sana yol arkadaşı olabilenlere ne mutlu. Varol adaletin, vicdanın merhametin adamı Reis… "



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Hülya Hanım demiş ki;



"Bu sözler Tayyip Erdoğan’ın ümmetin tek lideri olduğunun ilanıdır.."

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Gelelim Davut Çakır’ın yorumuna…



MAZLUMA SES... EZİLENLERE NEFES... VERDİN …

MÜSLÜMANLARA ONURU… MİLLETİMİZE ASALETİMİZLE, ŞEREFİMİZLE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ HATIRLATTIN...



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Tayyar Tercan diyor ki;



"BM Kurulu’nda yüzlerce ülke yöneticisi ama bir tane lider vardı. Müslüman ve mazlum milletlerin sesi olan tek lider. Zalimin suratına zalimsin diye haykırdı, vicdanımızın sesi oldu. Rabbim seni, vatanı, milleti ve ümmeti korusun…"



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Recep Terzi ise Muharrem İnce güzellemesi ile mükemmel yorumlamış…



"Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkomutanı BM'ye gitmiş! Füze başlıklarını İsrail’e çevirmiş!!

Bombaladıkça bombalamış!

Bombaladıkça bombalamış!

Bombaladıkça bombalamış!

Yetmemiş! Bir daha!

Bombalamış da Bombalamış!"



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Ali Özkaya’nın yorumu da çarpıcı;



"Hüseyni ahlakla çağdaş Yezidlerin karşısında dimdik duran, Fatih gibi geniş ufukların ve hoşgörünün sembolü, Yavuz gibi cesaret ve kahramanlığın, Abdülhamit gibi siyasi dehanın halefi Dünya mazlum ve mağdurların hür sesi, Allah ömrüne ömür katsın Cumhurbaşkanım…"



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Ramazan Keleş nokta yorum yapmış;



"İsrail neresi diye sorabilen başka biri var mı bu dünyada?"



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Elif Şahin Keleş

Demiş ki;

“Türkiye'nin meydan okumasının elbette bir bedeli vardır ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz” diyerek gittiği ABD’den tüm dünyaya muhteşem mesajlar veriyor! Muhteşem

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Tuğçe Kazaz bakın ne yazmış;



“Erdoğan artık bitti deyip birbirini gaza getirenler; doğrudur Yeni Türkiye projesinin 18 yıldır dönen fragmanları bitiyor.

Asıl film 2023’te vizyona girecek.

Ne Erdoğan biter ne de ‘Er’ doğanlar.

Bu devlet kökleri derinlere uzanan bir çınardır; sizinle başlamadı ki sizinle bitsin”



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Yayın yönetmeni Abdurrahman Uzun ise noktayı koymuş;



“Yarabbii Vallahi de şahidim Billahi de şahidim, Bu ADAM senin davanı yaşatmak için ömrünü feda etti.”



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Binlerce övgü dolu yorumlar var…

Hangisini dile getirsek!..

Sadece Türk milleti değil dünya mazlumları onunla gurur duyuyor...

Konuşulamayanları konuşan, söylenemeyenleri söyleyen, sadece ülkesinin değil dünyadaki bütün mazlumların hakkını hukukunu koruyan bir dünya liderini izledi bütün dünya..

Ve son aylarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde dolaştırılmak istenen kara bulutları BM kürsüsündeki haykırışı ile öyle bir dağıttı ki

Adeta uyuyan milleti “Neyer oluyor?”diye ayağa kaldırdı…



Benim devletimin…

Benim milletimin…

Ortadoğu’dan Afrika’ya…

Balkanlardan Kafkasya’ya…

Çin’den Malezya’ya…

Avrupa’dan Amerika’ya kadar…

Dünyadaki bütün mazlumların gür sesi olan böylesine bir dünya liderine sahip olmasından gurur duymamak mümkün mü?



Ama bakıyorum…

Benim ülkemde domates, biber patlıcancı muhalefetten tek bir söz yok…

Belli ki çok üzüldüler yine!..

Üzülmeye devam edecekler...

Allah inanarlarla birliktedir...

Şems-i Tebrizi der ki;

"Hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde olabilmektir"

Fatih'in dehası, Akşemsettin'in duası ile engelleri aşan Reis Allah varlığını eksik etmesin...

Amin...







