Okul kantinlerinde fiyatlar belli oldu, tost ayran kaç paradan satılacak?

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı okullarda, kantin fiyatları da belli oldu. Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde tost, geçen yıl 90 liradan satılıyordu.

TAVUK DÖNER 145 LİRA

Bu yıl simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi. Yarım litre suyun fiyatı 15, çay fiyatı ise 25 lira olacak.

TABLDOT YEMEK GÜNLÜK 245 LİRA OLACAK

Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu.

Üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.



"BU YIL CÜZZİ BİR ZAM YAPTIK"

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yıl cüzzi bir zam yaptıklarını söyledi. Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.