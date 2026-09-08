Okul kantin fiyatları belli oldu! Döner ve tost fiyatlarına tepki...

Milyonlarca öğrencinin önümüzdeki pazartesi günü ders başı yapmaya hazırlanırken okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyatlar da netleşti. Yeni tavan fiyat tarifesine göre kantinlerde tost ve ayran için toplam 130 lira ödenecek. Geçen yıl 90 liradan satılan tostun ardından yeni eğitim dönemindeki fiyatlar velilerin ve öğrencilerin gündemine geldi.

TOST VE AYRAN 130 LİRA OLDU

Okul kantinlerinde öğrencilerin en çok tercih ettiği ürünlerden tost ve ayranın yeni fiyatı belli oldu. Yeni tarifeye göre tost ve ayran ikilisinin toplam fiyatı 130 lira olarak uygulanacak. Geçen eğitim döneminde tostun 90 liradan satıldığı belirtilirken, yeni dönemde kantinlerdeki ürünlerin tavan fiyatları yeniden düzenlendi. Yeni tarifede diğer ürünlerin fiyatları da belirlendi. Buna göre okul kantinlerinde simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak. Tavuk dönerin tavan fiyatı 145 lira olarak belirlendi. Yarım litre su için 15 lira, çay için ise 25 lira ödenecek. Okullarda sunulan tabldot yemeklerin yeni fiyatları da tarifede yer aldı. Üç çeşit yemekten oluşan tabldot menünün fiyatı 245 lira olarak belirlenirken, dört çeşit yemek için uygulanacak fiyat 285 lira oldu.

KANTİNCİLER ODASINDAN ZAM AÇIKLAMASI

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde fiyatlarda sınırlı bir artış yapıldığını söyledi. Osmanoğlu, kantinciler olarak enflasyonla mücadele ettiklerini belirterek, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam uygulandığını ifade etti.