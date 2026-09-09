Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi mesajı! Sporting-Galatasaray maçı öncesi ne söyledi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak Sporting CP karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. Buruk; takımın son durumu, eksikler, Abdülkerim Bardakcı ve Deniz Gül’ün durumu ile Sporting’in oyun yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Okan Buruk ne dedi? Abdülkerim Sporting maçında oynayacak mı? Deniz Gül ilk 11’de mi? İşte açıklamalar…

OKAN BURUK SPORTING MAÇI ÖNCESİ NE DEDİ?

Okan Buruk, Sporting’in geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldiğini ve iç sahada başarılı sonuçlar aldığını hatırlattı. Rakibin kadrosunda değişiklikler yaşansa da kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Buruk, Sporting’in hızlı ve hareketli oyununa dikkat çekti. Galatasaray’ın da önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Buruk, eksiklere rağmen sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Buruk, “Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SPORTING MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı’nın sakatlandığı yönündeki haberleri yalanladı. Milli stoperin herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıklayan Buruk, Abdülkerim’in Sporting karşısında oynayabilecek durumda olduğunu belirtti. Buruk, Abdülkerim’in takımla birlikte Lizbon’a geldiğini ve maçta görev almasına engel bir durum bulunmadığını söyledi.

DENİZ GÜL SPORTING MAÇINDA İLK 11’DE Mİ?

Okan Buruk, yeni transfer Deniz Gül’ün Sporting karşılaşmasında ilk 11’de başlayabileceğinin sinyalini verdi. Genç futbolcunun yaklaşık 6-7 gündür takımla antrenman yaptığını belirten Buruk, adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Deniz Gül’ün Porto’da yeterince maç süresi alamadığına değinen Buruk, oyuncunun 90 dakikalık maç temposuna ulaşması için çalıştıklarını belirtti ve başlangıç kadrosunda düşünülen oyunculardan biri olduğunu açıkladı.

GALATASARAY’IN SPORTING MAÇINDA EKSİKLERİ KİMLER?

Sporting maçı öncesindeki basın toplantısında Rafael Leão, Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Mario Lemina’nın karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. Galatasaray bu üç oyuncunun olmadığı kadroyla Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

OKAN BURUK SPORTING İÇİN NE SÖYLEDİ?

Buruk, Sporting’in özellikle hızlı geçişleri ve oyuncularının hareketliliğine dikkat çekti. Rakibin kısa sürede kaleye gidebildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, Galatasaray’ın kompakt savunma yapması ve baskı zamanlamalarını doğru ayarlaması gerektiğini belirtti. Sporting’in son 5 maçını analiz ettiklerini söyleyen Buruk, maç başladıktan sonra iki takımın oyun planlarının daha net ortaya çıkacağını ifade etti.

OKAN BURUK’TAN SPORTING’İN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Okan Buruk, daha önce Başakşehir’in başındayken Sporting’e karşı oynadığı maçı da hatırlattı. Buruk, Sporting’in uzun yıllar sonra kazandığı lig şampiyonluğunda esprili bir şekilde kendisinin de payı olduğunu söyledi. Buruk, Başakşehir ile Sporting’i eledikleri karşılaşmanın ardından Portekiz ekibinde teknik direktör değişikliğine gidildiğini ve sonrasında şampiyonluğun geldiğini hatırlattı.

GALATASARAY’IN SPORTING MAÇI İLK 11’İ BELLİ OLDU MU?

Okan Buruk, Sporting karşılaşmasının kesin ilk 11'ini henüz belirlemediğini açıkladı. Son antrenmanın ardından futbolcuların fiziksel durumlarının değerlendirileceğini ve oyunculardan alınacak geri bildirimlerin de kararda etkili olacağını söyledi. Özellikle kadroya geç katılan futbolcuların hazırlık durumunun değerlendirileceğini belirten Buruk, son kararını maç günü vereceğini ifade etti.

RAFAEL LEAO SPORTING MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Basın toplantısına Okan Buruk ile birlikte katılan Rafael Leão, küçük bir sakatlık geçirdiğini ancak yaklaşık iki hafta önce bu problemi atlattığını açıkladı. Portekizli yıldız fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve Sporting karşısında oynamaya hazır olduğunu söyledi. Sporting altyapısından yetişen Leão, eski takımına karşı ilk kez oynayacağını belirterek Galatasaray formasıyla sahaya kazanmak için çıkacağını ifade etti.

SPORTING-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Sporting CP’ye konuk olacak. José Alvalade Stadı’nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.