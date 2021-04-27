Bu ne kin, bu ne nefret!



Sizin vatanınıza,



Sizin ülkenize,



Sizin bayrağınıza,



Sizin devletinize sadakat duygunuz Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak üzerine mi inşa edildi!



Bu nasıl düşmanlıktır!



Bu ne akıl tutulmasıdır…



Bu ne kin ve nefrettir…



ABD, Türkiye'ye saldırıyor;

Suçlu Erdoğan!..



Ermeni Türkiye'ye saldırıyor;

Suçlu Erdoğan!..



Fransa saldırıyor;

Suçlu Erdoğan!..



Yunanistan saldırıyor;

Suçlu Erdoğan!..



İsrail saldırıyor;

Suçlu Erdoğan!..



FETÖ saldırıyor;

Suçlu Erdoğan!..



PKK saldırıyor;

Suçlu Erdoğan!..



Erdoğan’a karşı “HDP kapatılmasın, Selahattin Demirtaş serbest kalsın” diyen de sizsiniz…



Türkiye düşmanlığını Tayyip Erdoğan üzerine inşa eden herkes ile dost olanda sizsiniz!..



“Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın” zihniyetinin dahi ötesine geçip, “Türkler soykırım yapmıştır” diyen HDP’ye tek bir kelime dahi etmeyende siz!..



Erdoğan düşmanlığı öyle gözünüzü karatmış, kalbinizi mühürlemiş ki;

“Aman Erdoğan’ın işine yarar” korkusu ile bir kez olsun şu milletle aynı duyguları paylaşmayı kenara atanda sizsiniz!..



Biden’in alçaklığını “Erdoğan’ın yanlış politikası nedeniyle oldu” diyende sizsiniz!..



Tayyip Erdoğan kaç tane ABD başkanı ile çalıştı…



Clinton, Bush, Obama, Trump şimdi de Biden!

Peki Biden’dan öncekiler Erdoğan’ın babasının oğlu muydu da sözde Ermeni soykırım yalanı karşısında Biden gibi konuşmadı!

Bakın ABD'de Ermeni lobisi Biden'e işte böyle mesaj verdi..

İyi bakın...





Yani..

Ortada yanlış politika yok...

Dik duruş var...

Biden ile ilişki içinde olan bugünkü muhalefet olarak kimler?



Çünkü Erdoğan’ı devirmek için sizinle iş birliği çağrısı yapan kim?

*



Neymiş Erdoğan’ın yanlış politikası!



15 Temmuz FETÖ ve arkasındaki güç ABD’yi yenmek mi?



S-400 almak mı?

Suriye'den çekilmemek mi?



Suriye'de ABD ve PKK'yı sınırdan öteye sürmek mi?



Libya ile Akdeniz için anlaşmak mı?



Kıbrıs'a sahip çıkmak mı?



Azerbaycan’ a destek olmak mı?



Karabağ'da işgalcileri yer ile yeksan etmek mi?



Kuzey Irak'ta ABD'nin PKK devleti kurmasına izin vermemek mi?



Akdeniz’ e büyük bir donanma indirmek mi?



Akdeniz’de petrol/doğal gaz aramalarına son vermemek mi?



Orta Doğu’da söz sahibi olmak mı?



Türk dünyası ile yakın ilişki kurmak mı?



Yerli silah sanayinde tarih yazmak mı?



İHA ’lar, SİHA’lar mı?



Kısacası eskisi gibi kapılarında UŞAK olmamak mı?

Tayyip Erdoğan'ın yanlış politikası bunlar ise (!) böyle yanlış politikaları hayata geçiren bir liderin başımızı üzerinde yeri var!..

Gururla..

*

Sıkıntılar tabiki var!..

Eksiklerde!..

Hatalar da!..

İçeriden dışarıdan ihanetin kol gezdiği bir ortamda nasıl olmasın ki!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı tek hata "İtimat kontrole mani değildir" sözünü hayata geçirmemesi...

Yani dava arkadaşlarına güven duygusunun suistimal edilmesidir!..

Amma velakin;

Her doğum sancılıdır ve bu zor zamanlar Türk asrının, Türkiye yüzyılının doğum sancılarıdır...

Hep hatırlatırım...

Bilirsiniz de;

İmam-ı Şafi'ye sormuşlar;

-Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?

Demiş ki:

-"Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür."

Mesele bu kadar nettir..



19 yıldır Tayyip Erdoğan üzerinde denenen darbe girişimleri, oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak, yapılmadık kumpas neden kalmadı ?sorusunun cevabı Türkiye’nin istikbalidir....

İmam-ı Şafi'nin cevabıdır işte...



Üzülerek görüyoruz ki;



Hainler için Dünyanın en özgür ülkesi Türkiye. Dünyanın hiç bir yerinde ülkene bu kadar özgürce sövemezsin, hakaret edemezsin!..



Böyle demokrasi olmaz olsun!..



Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi vatanına, kendi devletine böylesine açıktan düşman insanlar özgürlük adına yer alamaz!..



Bilin istedim…

Söz konusu Türk Devletinin haysiyeti ise;

"Ecdadımızın heybeti ma'ruf-u cihandır Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır..."







