Nedir Tayyip Erdoğan ile derdimiz!

Bu bazılarını inanın anlamıyorum...

Bırakın siyasi ideolojinizi bir kenara...

Biraz vicdanlı olmayı deneyin..

En azından 5 dakika düşünün...

Bu adam daha ne yapacak ki;

*

Yol ise yol,

Köprü ise köprü,

Hastane ise hastane,

Üniversite ise üniversite,

Havaalanı ise denizin üstünde dahi havaalanı,

Her şehirde stadyum ise en iyisi,

Adam;

FETÖ’yü paramparça etti,

PKK’yı darma duman etti..

Dağdaki hainleri tek,tek gömdü,

Şehirlerde terör belası bitirdi,

Güneydoğu’ya huzur getirdi,

Emir alan degil sözü dinlenen bir Türkiye’yi dünyaya kabul ettirdi,

Maaşlarınız tıkır tıkır yatıyor,

Birde bayramlarda extra harçlıkta veriyor,

Sağlık desen alıyorsun,

Ulaşım desen uçağa binmeyen kalmadı,

Param yok diyorsun elinde en iyisinden telefonu olmayan yok,

Herkesin kapısında nerede ise bir araba var,

Yaşlılık yardımı ise yardım,

Çocuk yardımı ise yardım,

Evde sağlık hizmeti desen doktor hemşire kapında,

*

Say say bitmiyor...

Peki nedir derdimiz?

Domates, patlıcan üzerinden algı yaratIP " Param yok" diyen insanların AVM'leri nasıl doldurduğunu gör!..



Elini vicdanına koy kardeşim!

17 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi bir düşün...

İstanbul üzerinden oyun oynanan kişi Recep Tayyip Erdoğan...

Son terörist başı Öcalan'ın mektubunun Cumhur ittifakının üzerine kumpas olduğunu görü...

Oyuna gelme..

Kaybedildiği ana üzerine oynanacak kişi Tayyip Erdoğan..

Vicdanlı ol...

Yarın son pişmanlık fayda etmez!..

Türkiye'nin geleceği ile oynanmasına fırsat verme....