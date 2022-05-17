Diyorlar ki...

Nedir bu Devlet Bahçeli sevdan!..

Hep yazdım...

Devlet Bahçeli gibi bir lidere bu devletin sahip olmasının değerini bilinmediği bir gerçektir...

O nedenle yazmaya devam devam edeceğim...

*

Türk milliyetçisi olup da Devlet Bahçeli’ye sevgi ve saygı göstermemek mümkün mü?

Öyle bir devlet adamı ki;

Makam ve mevki arzusunu, bir gün dahi “Devletine sadakat” duygusunun önüne koymadı...

Siyasi rant için bukalemuna dönenler karşısında hep Bozkurt olarak kaldı…

Hiçbir gün yabancı büyükelçilerin ve devletlerin etki alanında kalmadı…

Hiçbir gün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sorunlarını yabancılarla tartışmaya açmadı.

Asla ABD’den ve AB’den medet ummadı…

Böyle bir devlet adamı nasıl sevilmez!



*

Öyle bir devlet adamı ki;

O dağın arkasını gören bir devlet aklıdır...

O öngörülerinde ne zaman yanıldı ki!..

Herkesin FETÖ ile kol kola girdiği dönemde, o bir gün dahi onları yanına yaklaştırmadı…

FETÖ'nün Genel Merkeze gönderdiği sözde elçileri kapıya koydu…

Başbuğ Türkeş’in cenaze namazının Fetullah Gülen tarafından kıldırılmasına müsaade etmedi.

Biraz daha fazla oy alayım hesabı ile cemaatlerle hiçbir gün ilişkiye girmedi…

“Vatana, millete ve bayrağa sadakat” duygusundan hiçbir gün ödün vermedi…

Partisinin gelir kaynakları için bir gün dahi iş insanlarının destek yaklaşımını kabul etmedi…

Partisine beş kuruş haram lokma sokmadı…

Partisini namerde muhtaç etmedi...

Evet…

Sokmadı…

Soruyorum;

Böyle bir devlet adamını sevmemek ve büyük saygı duymamak mümkün mü?

*



Öyle bir devlet adamı ki;

Kamuoyu anket şirketleri ile bugüne kadar hiçbir ilişki kurdurmadı ve parti kasasından beş kuruş verdirmedi…

Bugüne kadar yüzlerce hayır işi yapmasına rağmen bir gün dahi bahsetmedi, açılışını dahi yapmadı.

Bir vaadi varsa seçim arifesinde o vaadi için oy avcılığı yapmayıp seçim sonrasına bıraktı…

İster sokakta ister siyasette ister TBMM’de nerede olursa olsun bölücülerin hep karşısında durdu…

Dururken de her daim “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe” dedi...

“Evet, biz kavgacıyız. Ama bizim kavgamız, vatanı ve milleti bölmek isteyenlerle” diye haykırdı.

Cevap verin;

Bu adam nasıl sevilmez!



*

Bitmedi…

Bitmez…

Öyle bir devlet adamı ki;

Siyaseti rant için yapanlara geçit vermeyerek tabanı ve tavanı ile örnek bir teşkilat yapısı ortaya koydu.

Parti disiplinine uymayanlarla yollarını ayırdı…



Tek ses, tek yürek bir parti yapısını oluşturdu…



Asla ütüsüz pantolon, kravatsız elbise asla giymez. Karşısında kim olursa olsun ceketi her daim iliklenmiş bir devlet adamıdır...

Çünkü saygıdır bu...

*

Mütevazı…

İçten…

Samimi…

Riyasız…

Fitnesiz…

Gösterişsiz…

Mesafeli...

Sırlarda ketum..

Cesur…



Böyle bir devlet adamı nasıl sevilmesin ki!



*

Eşi benzeri dünyada var mı bilemedim!

Kişisel ikbali ve parti menfaatini bir gün dahi devletinin ve milletinin huzuru, bekası önüne koymadı!

"Tam yakaladım. Fırsat bu fırsat " demeyerek kendisine teklif edilen Başbakanlığı elinin tersi ile iten bir adam olarak tarihe not düştü!.

BİLGE LİDER

TÜRKMEN BEYİ…

Eşi benzeri yok, bir daha gelir mi bilmem!

Anladınız mı Devlet Bahçeli sevdamı…

Adı üzerinde bu sevdam DEVLET'edir...

*

Dikkat edin iş adamları ve medya hiç yanında olmaz!...

Hep uzak dururlar!..

Bakın ekranlardaki siyaset proğramlarına Av. Serkan Toperi hariç MHP ve Devlet Bey için iki kelime olumlu söz söyleyeni bulamazsınız.

Maalesef yok!..

Çünkü Devlet Bahçeli hiç kimseye "RANT" aracı asla olmaz!..

Teklif dahi edilemez!..

Bakın siyasi yaşamına tek kelime duydunuz mu?

İhalenin "İ" sini konuşamazsınız yanında...

Partideki arkadaşlarınıda uzak tutar!..

Yakalarsa affetmez!..

*

Devlet Bahçeli'yi yazmışken geçmişe dönük üniversite yıllarından bir anekdotuda paylaşmak isterim..

Bugün adı Gazi Üniversitesi olan Akademi'den arkadaşı Rıza Ayhan, yazları çadırla tatile çıktıklarında, köylülerle sohbet edip memleket meselelerini tartışmaktan tatil yapamadan geri döndüklerini Devlet Beyin "Tatilin iyisi böyle olur" dediğini anlatır...



*

Türk milliyetçilerine derim ki…

Devlet Bahçeli nesli tükenen desteklenmesi ve yüküne omuz verilmesi gereken bir devlet adamıdır...

Hele, hele Türk devletini ve milletinin etrafında dönen oyunlara karşı MHP ve Devlet Bahçelinin bir milli sigorta olduğu bilinmeli. Çünkü ona destek Türk devletinin bekasına destektir...

Bir düşünün;

Bugün CHP-HDP karşısında , AK Partinin yanında TBMM'de MHP yok!..

Neler olurdu?

Kim ne derse desin bugün dağda, şehirede, ilçede bölücü terör örgütünün bertaraf edilmesinde Devlet Beyin verdiği destek çok ama çok önemlidir...

MHP'yi yok etmekle görevli Akşener'in HDP'ye bakışını gördükten sonra "İyi ki varsın Türkmen Beyi " dememek mümkün mü?

Makam ve mevki için omurgasını kaybeden, Demirtaş’ın, Kavala’nın, Kaftancıoğlu’nun koruyuculuğuna soyunan, ABD’nin ve AB’nin figüranı olan, bölücülerin huzur durağına dönüşenlerin yalan rüzgârının İP’ine dolanmayın DEVLET’inize sahip çıkın!

O Devlet adı üzerinde;

Devlet Bahçeli’dir…

Allah uzun ömürler versin, varlığını eksik etmesin…















