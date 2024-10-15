Ne yaptı İbrahim Hacıosmanoğlu!

Önce…



‘Reklam için aday oldu…



Türk futbolunu yönetmek ona mı kaldı…



Vizyonu ne ki!



Kazanması hayal…’

dediler..

Yani belli çevrelerce başkanlığa layık görmediler..

Ama çıktı aslanlar gibi aday oldu...



*

Sonra…

‘Kongrede aday olmak için yeterli imzayı toplayamaz’ dediler..

Çıktı…

Aleyhindeki bütün kulis çalışmalarına rağmen yani engellere rağmen yeterli imzayı toplayarak karşısındakilere ilk şoku yaşattı..

*

Bu kez de

‘Seçilmesi mümkün değil fark yer’ dediler..

Çıktı…

Dik durdu, kongrede bütün kulüplere tarihi bir sesleniş yaptı...

Güveni orda aşıladı..

4 büyüklerin dahi her birinin oyunu aldı…

Hayal denileni başararak seçimi kazandı…

Tabii ki sonuç birileri için şok etti!..

*

Göreve başladı…

Bu seferde çıktılar..



“Bu federasyon iki, üç ay gidemez” dediler..

Ne oldu?

Söyleyenlerin hepsi hayal kırıklığına uğradı…

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF Başkan ve yönetimini kabul etmiyor yalanını yaydılar ki ne oldu?

Hemde Erdoğan'ın huzuruna 'Dünya lideri" yazılı forma ile çıktılar..

Yani...

Bugün kulüplerin büyük güven duyduğu, destek verdiği bir TFF Başkanı gerçeği var…

İşte o başkan İbrahim Hacıosmanoğlu…

*

Tanımayan tanımaya başladı...

Olduğu ve göründüğü gibi olan mert bir adam…

TFF'deki kadrolaşmaya gelince...

Eleştirilere karşı diyeceğim şu ki...

O sadakatından şüphe etmediği, arkasını rahatlıkla dönebileceği, liyakat sahibi insanlarla yönetiyor...

Yani kendi kadrosunu kurması kadar doğal ne olabilir ki...

O şunu dedi bu şunu yazdı bakmıyor...

Bakmazda...

*

Kendisini uzun yıllardır çok iyi tanırım…

Trabzonspor’da ilk yöneticilik döneminde ilk röportajı benimle yaptı, o gün toplumun hiçte alışık olmadığı aykırı açıklamaları ile büyük hayran kitlesine ulaştı…

Futbol dünyasına 'Bismillah' diyerek girdiği gün o gündü..

Yiğit bir adamdır..

Yalan nedir bilmez…

Oyalama nedir bilmez…

Arkadan değil yüze konuşur...

Doğru bildiğini söylemekten çekinmez…

Ona inanmadığı bir işi yaptıramazsınız…

Endirekt değil direkt konuşur…

Açık…

Şeffaf…

Net…

Eğemezsiniz onu..

Bükemezsiniz de…

Ölür ama eğilmez…

Oflu olmanın bedelini bilir...

*

Görüyoruz işte..

Bir çok insanı hayal kırıklığına uğrattı..

Yapamaz edemez diyenler aut oldu…

Her kulüple eşit mesafede ilişki kuran…

Kulüpler Birliği ile istişare eden…

Ortak akıl oluşturan…

Yüzde yüz yerli ve milli olan..

Futbolu, futbolcuyu, spor kulübü yönetmeyi, kulüplerin sorunlarını başkanlık yaparak yaşadığı için çok iyi bilip çözüm üreten..

Arka planda film çevirmeyen…

Bir Futbol Federasyonu Başkanı gerçeği var…

Vizyon ise vizyon bu…

Bir gün dahi sırça köşklerin adamı olmamış, her zaman halkın arasında olmayı tercih etmiş Oflu İbrahim Hacıosmanoğlu bu..

Çok sert bir görüntüsü vardır ama kalp güzelliği o görüntü ile ters orantılıdır…

Mütevazidir…

Samimidir…

Az konuşur direk konuşur..

Bugüne kadar TFF başkanları hakem hataları karşısında hedef olurken, bugün kulüplerin hakem hatalarında güven duyarak çözüm aradığı bir TFF Başkanı gerçeği olması İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ne kadar güven veren başkan olduğunu ortaya koymuyor mu?

MHK Başkanı ile her hafta durum değerlendirmesi yapan bir Federasyon Başkanı gerçeği belkide ilk kez yaşanıyor..

Çözümleri ötelemeden anında masaya yatırıyor...

Göreceksiniz Türk futbolunda onunla çok şey değişecek...

Yer yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli vardır İbrahim Başkanın yiyişi futbol dünyasının yiyişi ile özdeştir..

18 Temmuz’dan 25 Ekim’e uzanan başkanlık yolculuğunda takip ettiniz mi bilmiyorum, amatör kulüplere kapısı bu kadar açık olan, dertlerini dinleyen ve çözüm üreten bir TFF Başkanı gerçeği yoktur…

Çünkü şahit oldum…



*

Kuşkusuz hakem hataları, kurul kararları tartışma ortamı yaratıyor ama İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbol dünyasına bir Federasyon Başkanı olarak güven getirdi…

Derler ya;

“Dervişin fikri neyse zikri de odur.”

İbrahim Başkan fikri ve zikri aynı bir adamdır ki bugün ‘şu kulübün adamıdır’ dedikodusu yapılmayan bir TFF Başkanı gerçeğidir

Fitneye müsaade vermemesi son derece önemli bir olaydır ki en zor olanı bu dört kulübü sürekli aynı potada tutmak öyle her baba yiğidin harcı değildir…

Kuşkusuz işi kolay değil...

Ama Başkan Hacıosmanoğlu bunu başarmaya çalışıyor ki bugüne kadar aldığı yol son derece önemlidir..

Müsabakalarda bir sorun olduğu an bir araya gelip konuşabilen, sorunlara anında çözüm üretmeye çalışan, kurullarını denetleyen ve kurul başkanlarını kulüpler birliği ile bir araya getirip yüzyüze konuşturup çözüm aratan bir başkan olmak zordur bu futbol dünyasında...

Ama o bunu başarıyor..

Dedim ya…

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugüne kadar izlediği yol haritası ‘Yapamaz… Edemez… Üç ay gitmez’ diyen arka planda hazırlık yapan birilerini hayal kırıklığına uğratıyor...



*

Hacıosmanoğlu bu sezonu kendisi için bir geçiş dönemi olarak görüyor…

TFF’nin hem sahada hem masada plan ve proje kapsamında amatörden profesyonel dünyaya kadar çok önemli hazırlıklar yaptığına şahit oldum…

Onları kendisi açıklayacaktır ama devraldığı borç tablosu ile genel kurulda ibra edilen mali tablo arasında uçurum kadar fark olmasının, bilançonun 800 milyon TL açık vermesinin hayal kırıklığını yaşadığını söyleyelim…

*

Ve ...

Milli takımımızın başarısındaki katkısı yadsınamaz bir gerçek…

Sözde değil özde bir aile ortamı oluşturdu…

Milli takım ailesinin başında ‘BABA’ gibi bir başkan gerçeği var…

İş adamı da olan Hacıosmanoğlu’nun Dünya kupasına katılmaları halinde futbolculara ve Teknik Direktöre Bodrum yaptığı inşaatlardan endi bütçesinden birer ev armağan edeceğini vaat etmesi bu gerçeği anlatmıyor mu?

Yani..

Bugün Futbol Federasyonu başkanlık koltuğunda kendisini futbol ailesinin babası gibi gören samimi, içten, pazarlıksız, dürüst, bu vatanın milli ve manevi değerlerine karşı ve ülkesinin Cumhurbaşkanına karşı sonsuz bağlılığı olan bir güzel yürekli mert adam oturuyor…

Özetle...

İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futboluna barış iklimini ve huzuru getirdi..

Yani TFF Başkanlık koltuğunda işin ehli, Türk futbolunun uzun yıllardır bizzat içerisinde sorunları yaşamış neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen bir başkan oturuyor...

Sahip çıkın...

Destek olun..

Allah yolunu açık etsin…



