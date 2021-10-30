“Ne Mutlu Türküm Diyene” diyemeyen YCHP gerçeği!..

Cumhuriyet Bayramının 98.nci yılını kutladık..

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı , minnet ve rahmetle andık…

Hep yazdım…

Bugünkü CHP ile Mustafa Kemal’in CHP’sini ideoloji olarak kıyaslamanın asla mümkün olmadığını bugünkü CHP’nin Atatürk’ün Türklüğe bakış açısı ile bugünkü CHP’nin bağının koptuğunu söylemek abesle iştigal olacaktır…

Öyle ki Mustafa Kemal’e hiç bir saygısı olmayan “ Mustafa Kemal’in itleri” diyen HDP ile kolkola giren bir YCHP gerçeği karşımıza çıkmaktadır…

Mustafa Kemal Atatürk’ü sözde değil özde yaşarsanız karşınıza öyle güzel duygular ve gerçekler çıkacaktır ki CHP’ye Türk Milliyetçilerinin Bozkurt’u Atatürk çıkacaktır …

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Bakın…

Mustafa Kemal Atatürk

2100 sene sonra Mete'yi,



1500 sene sonra Atilla'yı,

1150 sene sonra Bilge Kağan'ı,

1000 sene sonra Alparslan'ı asla unutmadı..!



Bastırdığı kağıt paranın üzerine Bozkurt koydu...



Yakın arkadaşlarına, Bozok, Bozkurt gibi soy isimler koydu...



Manevi kızına Ülkü adını verdi...



Yusuf Akçura Bey'i İstanbul'u teslim almaya yolladı...



Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nu kurdu...



Asırlar sonra Türk adını vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu...



İbrahim Çallı'ya "Ergenekondan Çıkış" tablosunu yaptırdı...



Türk Tarih Tezi'ni hazırlattı...



Anadolu da kazı çalışmaları yaptırıp, Türklüğün izlerini buldurdu...



Petrol Ofisine Göktürk simgesi Bozkurt logosunu koydu...



Bozkurt isminde sigara çıkarttı...



Her konuşmasında Türklük vurgusu yaptı...



Anadolu'nun 7 bin yıldır Türk Beşiği olduğunu hep vurguladı...



Türklüğün ebedî olduğunu haykırdı...



Türk devrimlerini Osmanlının son döneminde unutulan Türklük özüne dönerek yaptı...



Türk'ü Türk yönetmelidir dedi...



Türk kültürünü yaşamın her alanında hakim kılmak için çalışmalar yaptı...



Anadolu'da, unutulmuş, sinmiş, hor görülmüş Türklüğü şahlandırdı...



"Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur..." diyerek unutulmuş Türklüğü hatırlattı...



“Bir Türk Dünyaya bedeldir “dedi...

Mustafa Kemal ..

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Şimdi soralım…

Bugünkü YCHP’nin yani Kemal Bey ve arkadaşlarının bunlarla hiç bir alakası olabilir mi?

“Bozkurt” kelimesini duyduklarında kin duyan…

Sultan Alparslan’ı, Atilla’yı….

Bilge Kağan’ı….

Anmayan, ağzına almayan…

“Türk Milliyetçisiyiz “ diyemeyen…

“Anadolu 7 bin yıllık Türk beşiğidir “ sözünden korkan…

Atatürk düşmanı HDP’in yörüngesine giren…

Cumhuriyetin ilk yıllarında Güneydoğu’daki bölücü isyanların ( Dersim örneği) gibi devlet tarafından haklı olarak bastırılmasına nerede ise katliam gözü ile bakan..

Atatürk’ü sadece oy almak ve kalkan olarak kullanan…

Bir YCHP gerçeği karşımızda…

Son Irak- Suriye tezkeresinde HDP ile birlikte “ Hayır” demeleri maskelerini iyice düşürmüştür…

CHP Atatürk’ün CHP’si olmadığını deklare etmiştir…

Acı ama gerçek budur!..

Kemal Beyin YCHP’si Atatürk’ün CHP’sinin ideolojisi nasıl olur dersini MHP lideri Devlet Bahçeli’den alsın…

Ne demişti Başbuğ Alparslan Türkeş;

”CHP Atatürk’ün CHP’si olarak kalsaydı MHP’yi kurmazdım”

Atatürk’ün Türk tarihine altın harflerle yazılan “ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” sözünü siz hiç duydunuz mu kürsüden Kemal Bey ve arkadaşlarının ağzından!..

Duyan varsa yazsın!..

Özür dileyeceğim!..