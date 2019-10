Ne işimiz varmış Suriye'de!..

Bugün “Ne işimiz var Suriye’de?” diyen rahatsız tipler var…

Barış Pınarı Harekatı, Kurtuluş Savaşından sonra en stratejik harekattır.

Bugün yapılan harekat, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin beka sorununu uzun yıllardır üzerine oynanan bölünme oyununu ortadan kaldırmak için altın vuruştur..

Suriye sınırında ülkemizin güneydoğusunu etkileyecek bir terör devleti kurulmasının önüne geçmektir…

Bu harekat sonucu Suriye sınırında 32 km ’lik alanda bir güvenli bölge oluşturmazsa, çok değil 6-7 yıl sonra Suriye’deki donanımını tamamlamış ve daha güçlü hale gelmiş bir PYD-PKK tarafından hedef alınacağımızı, daha ciddi daha büyük bir savaşa sürükleneceğimizi görmektir...



İçimizde 'Ne işimiz var Suriye'de ' diyen müptezellere gelecek olursak...

Onlar için sözü tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu’na bırakalım..



“PKK karakol basarken, yollara EYP döşeyip patlatırken, sivilleri katlederken, orman, fabrika yakarken ses çıkarmayıp, devlet teröre karşı harekete geçince ‘savaşa hayır’ diyorsan, sen de teröristsin…

Bu kadar...”

Yüreğine sağlık!..

*

Bakın Suriye sadece Suriye değildir...

Suriye denince Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın Necmettin Erbakan hoca'nın sözlerini hatırlamamak mümkün mü?



Ne diyordu;

“Siz meseleyi Suriye mi sanıyorsunuz! Onların Suriye’ yi istemesinin tek bir nedeni vardır. O da Türkiye’ yi işgal etmek için zemin hazırlamaktır. Eğer bir gün mesele Suriye olursa, bilin ki hedef Türkiye’ dir. Bu söylediklerimi bir gün anlayacaksınız.”

İşte bugün anladık!..

*

Bakın sevgili okurlar...

Suriye’de duvara yazılan bu yazı derstir…







“Hani üç yaşında Suriyeli bir çocuk vardı.

‘Ölünce Allah’a her şeyi anlatacağım’ diyen…

Her şeyi anlatmış!

Allah’ın ordusu, çocuğun intikamını almaya geldi.”

Fazla söze gerek var mı Allah aşkına?

O intikamı almayı başaracağız...

Ne güzel söylemiş İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu;

“Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz.”

Evvelallah!..



*

Ve…

Bugün ülkemizde bu operasyona karşı duruş gösteren, Türkiye’ yi işgalci gibi yorumlayanlara ne demeli ?

Onlara verilecek en güzel cevap da kardeş Azerbaycan’dan geldi…

1000’den fazla Azerbaycanlı genç gönüllü olarak Türk askeri olmak için başvuru yapmış…

Sizin Allah'ınıza kurban gardaş!

“Barış Pınarı Harekatına” eski Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut ve Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tam destek verdiklerini açıklayarak milletin gönlünde yerlerini aldılar..

Peki Tayyip Erdoğan’ın eski yol arkadaşları, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koltuğuna taşıdığı Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan nerede?

Sesleri çıkmıyor...

Onlar tarafsızlıklarını (!) koruyorlar galiba!

Üzülmemek mümkün mü?

*



Bakın sevgili okurlar "Barış Pınarı Harekatı" nın ne kadar tarihi önem taşıdığı gerçeğini göremeyenler uzun yıllardır ABD ve Batı dünyasında masalar üzerinde dolaşan Türkiye'nin sözde bölünmüş haritalarını hatırlasınlar...

Suriye’de terör devleti kurulmak istenmesi oyunu bu haritaların hayata geçirilmesinin ilk hamlesiydi!..



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunun bugün hakkını veremeyenlerin yarın mutlaka ama mutlaka “Hakkını helal et” diye seslenip özür dileyecek olmalarından hiç ama hiç şüphem yok…

Erdoğan bugün sadece Suriyeli göçmenleri yeniden ülkelerine yerleştirmeye çalışmıyor, Türkiye üzerine oynanan büyük oyunu da bozuyor…



*



Öte yandan bazıları "Fetih duası" ve “Fetih”sözünden rahatsızlık duyuyor ya...

Onlara da bir çift sözümüz olacak...

Korkmasınlar!..

Nedir Fetih?

Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethe giderken kendisine elçi olarak gelen Akkoyunlu Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun, sarp yamaçlarda atından inip yaya olarak dağlara tırmanması üzerine der ki;



“Ey oğul bu Trabzon'a bunca zahmet nedendir? Burasını gelinime bağışla”



Bunun üzerine Fatih’in cevabı şu olur;

“Ana bu zahmet din yoluna dır. Ahirette Allah huzuruna varınca inayet ola. Zira elimizde İslam kılıcı var. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur.”



İşte Tayyip Erdoğan’ın söylediği 'Fetih' budur…

*

Bakın Barış Pınarı Harekatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına dünya siyaset sahnesinde bir ilklere imza atmıştır..

BM’de bugüne kadar hiç bir tasarıyı bugüne kadar birlikte veto etmeyen ABD ile Rusya’ nın bu kez Türkiye'nin kınanması istenen tasarıyı birlikte veto etmesi bir ilktir…

Bu Türkiye'nin gücüdür...

Bu Türkiye'nin Tayyip Erdoğan liderliğinde ABD ile Rusya arasında paylaşılamayan bir devlet haline gelmesinden başka bir şey değildir...

Bu Türkiye'nin dünyada sözü dinlenen küresel bir güç olma yolunda dev adımlar atmaya başladığının göstergesidir...

Bugün Mehmetçiklerin Suriye'de kullandığı silahların yüzde 70' nin kendi milli üretimi olması çok ama çok anlamlıdır...

*

Arap ülkeleri dahil Batı dünyasının bu harekata karşı çıkarak Türkiye' yi kıskaca almak istemesi karşısında Büyük Hun İmparatoru Atilla'nın torunları Macarlara teşekkür borcumuz var..

Macaristan Hükümeti ABD'nin YPG/PKK'ya tırnak dolusu silah yardımı yaptığının belgelerini göndererek AB'ye asıl ABD'nin kınanması için teklif sunmuş...

Helal olsun...

*

Dedik ya 'Büyük oyun'

New York Times 'in başlığı her şeyi anlatmış zaten..

"BU OPERASYON BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİ SONLANDIRIYOR!.."

Var mı anlamayan!

Diyeceğim şu ki "Barış Pınarı Harekatı" Türk devleti ve Türk milleti üzerinde oynanan bütün oyunları bozan bir harekat olarak Türk tarihinin altın sayfalarında yerini alacaktır..

Sözün özü şudur;

'Çakalın hükmü Kurt ayağa kalkana kadardır'

Allah varlığını eksik etmesin Reis

Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun…

Ordumuzu muzaffer eylesin…