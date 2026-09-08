Nasuh Mahruki davasında ilk duruşma 16 Eylül'de

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ardından Mahruki’nin yargılanacağı davanın ilk duruşma tarihi 16 Eylül olarak belirlendi.

GerçekGündem'in haberine göre Nasuh Mahruki, 15 Temmuz’da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddialarda bulunmuş, bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki ikametinde gözaltına alınan Mahruki, sevk edildiği adlî makamlarca 17 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamede Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi’nde görülecek.