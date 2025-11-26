BIST 10.915
DOLAR 42,44
EURO 49,20
ALTIN 5.688,65
HABER /  GÜNCEL

Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı

Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara'nın viral olan 'Kızılay' tabelasına asıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Abone ol

Ankara'daki akıma o isim de katıldı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gençlerle bir araya geldiği buluşmada, sosyal medyada son günlerde gündem olan 'Kızılay' tabelası akımında katıldı. 

"SİZLERİ DE ERZİNCAN TABELASINA BEKLİYORUM"

Sarıgül, gençlere hitaben "Kızılay tamam da sizleri mutlaka can Erzincan tabelasına bekliyorum" diyerek memleketine davette bulundu.

Bu sırada viral olan tabelaya da asılan Sarıgül’ün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Sarıgül'ü eleştirken bazıları ise komik buldu. 

Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı - Resim: 0

BELEDİYE DEFALARCA TEDBİR ALDI

Çankaya'da Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmak gençler arasında akım haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de zarar verilmemesi için tabelanın bulunduğu direğin arkasına barfiks demiri monte etti.

Ancak tabelaya asılarak fotoğraf çektirme akımı devam etti.

4 KEZ YENİLENDİ

Belediye tarafından 3'üncü kez yenilenen tabelaya kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip, yerinden söküldü.

Belediye ekipleri tabelayı 4'üncü kez yeniledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Hong Kong’da korkunç yangın! 35 ölü var!
Akdeniz’de bir deprem daha! Büyüklüğü...
Akdeniz’de bir deprem daha! Büyüklüğü...
İsrail, son iki yılda hapishanelerde 94 Filistinliyi işkenceyle öldürdü
İsrail, son iki yılda hapishanelerde 94 Filistinliyi işkenceyle öldürdü
İletişim Başkanı Duran, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü
İletişim Başkanı Duran, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü
Bakan açıkladı: Dünya Bankası'ndan 6 milyar dolarlık finansman desteği!
Bakan açıkladı: Dünya Bankası'ndan 6 milyar dolarlık finansman desteği!
Trump'ın göçmen politikaları kendi sözcüsünü de vurdu
Trump'ın göçmen politikaları kendi sözcüsünü de vurdu
2025'in En Çok Oynanan Oyunu: Çılgın Sayısal Loto'da Heyecan Zirvede!
2025'in En Çok Oynanan Oyunu: Çılgın Sayısal Loto'da Heyecan Zirvede!
ABD'de serbest bırakılan Türk bilim insanı Dölek neden tutuklandığını açıkladı
ABD'de serbest bırakılan Türk bilim insanı Dölek neden tutuklandığını açıkladı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı! Kesin ölüm sebebi belli oldu
Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı! Kesin ölüm sebebi belli oldu
Iraklı Kürt genç Rus eş ve ev vaadiyle yola çıktı kendini cephede buldu
Iraklı Kürt genç Rus eş ve ev vaadiyle yola çıktı kendini cephede buldu
Japon deprem uzmanı 1.5 milyon nüfuslu ilimizi uyardı: Asıl risk orada!
Japon deprem uzmanı 1.5 milyon nüfuslu ilimizi uyardı: Asıl risk orada!