Akdeniz’de bir deprem daha! Büyüklüğü...

Akdeniz’de Muğla’nın Ortaca ilçesine yakın bölgede saat 20.48’de meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle kısa süreli paniğe neden oldu.

Akdeniz’de Muğla’nın Ortaca ilçesine yakın bölgede saat 20.48’de bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı 3.8 (Mw) büyüklüğünde ölçüldü. Deprem, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölge halkında kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremin ayrıntıları

Büyüklük: 3.8 Mw
Merkez Üssü: Akdeniz – Ortaca’ya 44.40 km mesafe
Tarih: 26 Kasım 2025
Saat: 20:48:36 (TSİ)
Enlem: 36.34306 N
Boylam: 28.52028 E
Derinlik: 20.37 km

Deprem, 20.37 km derinlikte gerçekleştiği için çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre sarsıntı sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

