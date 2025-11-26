2025'in En Çok Oynanan Oyunu: Çılgın Sayısal Loto'da Heyecan Zirvede!

Çılgın Sayısal Loto, 20 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen çekilişte, rekor ikramiyesini verdi. Online'dan Çılgın Sayısal Loto oynayan bir talihli 543.778.194 TL kazanarak rekor şans oyunları tarihine geçti.

Türkiye'nin en sevilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, 2025 yılında da şans dağıtmaya devam devam ediyor. Haftanın üç günü yapılan çekilişleriyle büyük bir ilgi odağı olan oyun, özellikle büyük ikramiyeleri ile milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor.

Rekor İkramiye Sahibi Belli Oldu: 543 Milyon TL!

Çılgın Sayısal Loto, 20 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen çekilişte, rekor ikramiyesini verdi. Online'dan Çılgın Sayısal Loto oynayan bir talihli 543.778.194 TL kazanarak rekor şans oyunları tarihine geçti. İkramiye, şans oyunları tarihinde kazanılan en yüksek ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

Şansın ve rekor ikramiyenin bir arada buluştuğu bu özel çekiliş, herkes için unutulmaz oldu. Talihli, çekilişten bir gün önce, 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.26’da Mobil Uygulama üzerinden Çılgın Sayısal Loto oynamıştı. Sadece 2 kolon (SüperStar) oynayarak 5-23-24-29-33-53- Joker:14- SüperStar:88 numaralarını doğru tahmin eden talihli, rekor ikramiyenin sahibi oldu.



Nasıl Oynanır ve Kazanılır?

Siz de bu büyük heyecana ortak olmak ve bir sonraki rekor ikramiyeyi kazanmak ister misiniz? Çılgın Sayısal loto oynamak için 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçmeniz yeterlidir. İsteğe bağlı olarak ekleyeceğiniz SüperStar ise kazanma şansınızı ve miktarını artırmaktadır.

Çılgın Sayısal Loto çekilişlerine katılmak için birçok yasal platform bulunmaktadır:

1. Fiziki Bayiler: Çılgın Sayısal Loto’da klasik şans deneyimini yaşamak isterseniz, size en yakın Milli Piyango bayilerinden oynayabilirsiniz.

2. Online Satış Kanalları: Çılgın Sayısal Loto’yu online olarak millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından ve yetkilendirilmiş elektronik bayilerden oynayabilirsiniz.

3. Yetkilendirilmiş elektronik bayiler: https://www.millipiyangoonline.com/sikca-sorulan-sorular/oyunlar tüm elektronik bayilere ulaşabilirsiniz.



Çekiliş Günleri, Saatleri ve Canlı Yayın Heyecanı

Çılgın Sayısal Loto'nun heyecanı haftada üç gün yaşanıyor! Çekilişler pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu anları sadece ekranlardan değil, yerinde de deneyimleyebilirsiniz. Çekilişleri canlı yayında ve yerinde izlemek için başvurunuzu Sisal Şans web sitesi üzerinden gerçekleştirerek çekiliş heyecanına bizzat şahit olabilirsiniz.



İkramiye Ne Kadar?

Çılgın Sayısal Loto'ya olan yoğun ilgi ve sürekli artan katılımla birlikte, oyundaki ikramiye tutarı da çekilişten çekilişe katlanarak büyümektedir. Herkesin heyecanla oynadığı Çılgın Sayısal Loto’da ise büyük ikramiye 300 milyon TL'yi aşıyor. Oyuna katılan şans severler için haftanın her üç günü heyecan artıyor. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen çekilişlerle, büyük ikramiye için Milli Piyango güvencesiyle şansınızı deneyebilir ve bu büyük heyecana ortak olabilirsiniz.



Milli Piyango Online’da Yeni Üyelere Özel 200 TL Bonus!

Çekilişlerin ardından sonuçları kontrol etmek için ise Çılgın Sayısal Loto sonuçları sayfasını ziyaret edebilir veya fiziki biletinizde yer alan kare kodu, mobil uygulamada bulunan kontrolöre okutup bilet kazancınızı anında öğrenebilirsiniz. Üstelik, Çılgın Sayısal Loto’yu Milli Piyango Online üzerinden oynadığınızda, olası kazançlarınız için ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmaz; bilet kazancınız sistem tarafından otomatik olarak doğrudan hesabınıza yatırılmaktadır, bu da size büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Siz de Çılgın Sayısal Loto'nun sürekli artan heyecanına katılmak ve 300 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye için hemen oynayın ve şansınızı deneyin.