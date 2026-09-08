Muhasebeci çalıştığı şirketi dolandırdı! Meğer yapılan ödemeleri...
İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, bir şirkette muhasebe personeli olarak görev yapan M.A'nın (36), son yıllarda şirkete yapılan ödemeleri kendisine ve diğer şüphelilere ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.
Şirketi yaklaşık 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen M.A. ile şüpheli para trafiği bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul, Sinop ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.A'nın da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı, adliyeye sevk edildi.