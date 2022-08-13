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Motorine bir zam daha geliyor! Dün benzin 1 lira 10 kuruş zamlanmıştı işte 13 Ağustos fiyatları

Motorine bir zam daha geliyor! Dün benzin 1 lira 10 kuruş zamlanmıştı işte 13 Ağustos fiyatları

İKİ gün önce 82 kuruş zamlanan motorine bir kallavi zam daha geliyor. Motorinin litresine 1 lira 26 kuruşluk zam kapıda... Benzine dün gece yarısı 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. İşte 13 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petroldeki fiyat artışıyla birlikte sektör kaynaklarından araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. 2 gün önce motorine 82 kuruş zammın ardından dün gece yarısı da benzine 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litresine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor. Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...

13 Ağustos 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL
Benzin: 21,15 TL
Motorin: 23,23 TL
LPG: 11,47 TL
ANKARA
Benzin: 21,26 TL
Motorin: 23,32 TL
LPG: 11,34 TL
İZMİR
Benzin: 21,26 TL
Motorin: 23,33 TL
LPG: 11,14 TL

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