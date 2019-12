Mossad ajanı Kamil Amin....

Eli Kohen tartışmasız bir şekilde İsrail'in en başarılı ve en ünlü casuslarından biriydi. Takma adı Kamil Amin Tabet....

Zengin bir Arap işadamının kimliği altında, sonunda Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunduğu düşünüldüğünde, Suriye hükümetinin en üst kademelerine kadar girmiş biri!

Tutuklanmadan önce topladığı istihbaratın, İsrail'in Altı Gün Savaşı'ndaki başarısında önemli bir faktör olduğu söyleniyor.

Eli Kohen, İskenderiye'de 1924'te dindar bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ocak 1947'de, bütün genç Yahudilerin ödemesi gereken öngörülen tutarı ödemenin bir alternatifi olarak Mısır Ordusu'na kaydolmayı seçti.

O yılın ilerleyen zamanlarında üniversiteden ayrıldı. İsrail'in kurulmasını izleyen yıllarda, birçok Yahudi aile Mısır'dan ayrıldı. Ebeveynleri ve üç erkek kardeşi 1949'da İsrail'e gitmesine rağmen, Kohen elektronik alanında bir derece bitirmek ve Yahudi faaliyetlerini koordine etmek için Mısır’da kaldı.

Mossad...

1957'de Kohen, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından işe alındı ve karşı istihbarat analisti olduğu askeri istihbarata yerleştirildi. İlerleyen zamanlarda Mossad'a katılmaya çalıştı. Kohen, Mossad onu reddettiğinde hayal kırıklığına uğradı... Bunun üzerine karşı istihbarat analisti olduğu askeri istihbarattan istifa etti.

Sonraki iki yıl boyunca, Kudüs’te bir sigorta bürosunda dosyalama memuru olarak çalıştı. 1959'da Iraklı-Yahudi göçmen Nadia Majald ile evlendi. Üç çocuğu oldu...

Mossad, Suriye hükümetine sızmak için özel bir ajan arayan Genel Direktör Meir Amit'in, mevcut adayların hiçbiri iş için uygun görünmediğinden, ajansın reddedilen aday dosyalarına bakarken ismiyle karşılaştığında Kohen'i görevlendirdi.

İki hafta boyunca gözetim altına alındı. İşe alım ve eğitim için uygun olduğuna karar verildi. Kohen, Mossad'ın onu işe almaya karar verdiği ve Mossad eğitim okulunda altı aylık yoğun bir kurs geçireceği konusunda bilgilendirildi.

Mezuniyet raporunda saha ajanı olmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Sızma ve güven artırma adına 1961’de Arjantine taşındı. Ardından Arjantin’de yaşadıktan sonra ülkeye geri dönen Suriye’li bir işadamı olarak sahte bir kimlik verildi.

Kohen, Suriye’de de Arjantin'de olduğu gibi sosyal hayatını sürdürdü, kafelerde siyasi dedikodu dinleyerek zaman geçirdi. Ayrıca evinde, üst düzeydeki Suriye’li bakanları, iş adamları, üst düzey asker ve diğerleri için alem haline gelen partiler düzenledi. Bu partilerde, üst düzeydeki yetkililer işlerini ve ordu planlarını açıkça tartışacaklardı. Kohen, yakından ilgilendiği bu tür konuşmaları teşvik etmek için sarhoş gibi davranacaktı. Ayrıca hükümet yetkililerine borç para verecekti ve birçoğu tavsiye için ona gelecekti...

Kohen'in, Suriye'nin üst düzey politikacıları, askeri yetkilileri, etkili halk figürleri ve yerel yabancı diplomasi topluluğu ile ilişkileri kurma taktikleri, Mossad tarafından titizlikle ele alındı.

İstihbarat toplandı...

Kohen, İsrail Ordusuna dört yıl boyunca 1961-1965 yılları arasında inanılmaz miktarda istihbarat verisi sağladı.

Kohen radyo ile İsrail'e istihbarat gönderdi... En önemli başarısı Golan Tepeleri'ni gezip Suriye surları hakkında istihbarat toplamasıydı. Golan tepelerine mevzilenmiş ve güneşe maruz kalan Suriyeli askerler için üzüldüğünü söyleyen Kohen, o alana ağaçlar dikti. Ağaçlar, Altı Gün Savaşı sırasında İsrail ordusu tarafından hedef belirteç olarak kullanıldı ve İsrail'in Golan Tepelerini iki günde kolayca ele geçirilmesini sağladı.

Kohen, güney sınır bölgesini tekrar tekrar ziyaret ederek Suriye mevkilerinin fotoğraflarını ve eskizlerini çizdi.

Yeni atanan Suriye İstihbaratı Albay Ahmed Su'edani kimseye güvenmiyordu. Çok şüpheciydi. Kohen'i de sevmez ve güvenmezdi..

Bunu da bilen Kohen, 1964 Kasım'ında İsrail'e yaptığı son gizli ziyareti sırasında Suriye görevini sonlandırmak istediğini dile getirdi. Yine de, İsrail İstihbaratı ondan bir kez daha Suriye'ye dönmesini istedi.

Ocak 1965'te, Suriye'de üst düzey bir köstebek bulma çabaları hararetle hızlandırıldı. Sovyet yapımı izleme ekipmanlarını kullanarak ve Sovyet uzmanları tarafından desteklenen bir yasadışı radyo yayınların tespit edilebileceği umuldu. Ve sonun da büyük bir radyo yayını tespit edilip kaynağına kadar takip edildikten sonra, 24 Ocak'ta Suriye güvenlik görevlileri, Kohen'in İsrail'e bilgi gönderirken suç üstü yakalandığı dairesine girdi.

Mahkumiyet ve ölüm cezası...

Kohen'in defalarca sorgulandığı ve işkence gördüğü söylendi. İsrail, Suriyelileri onu idam etmemeye ikna etmeyi umarak uluslararası bir kampanya düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Golda Meir, uluslararası toplumdan Şam'ı Kohen'i asmanın sonuçlarını düşünmeye zorlamalarını isteyen bir kampanya başlattı. Diplomatlar, Başbakanlar ve hatta Papa bile araya girmeye çalıştı.

Meir, Sovyetler Birliği'ne gerekçeli argümanlarla bile itiraz etti. Uluslararası itirazlara, Fransa, Belçika ve Kanada Suriye hükümetini ölüm cezasını kaldırması için baskı kurdu. Fakat hiç bir şey özellikle Arap kamuoyunda küçük düşürülmüş bir Suriye’yeyi caydıramadı ve sonuçta, Suriye hükümeti ölüm cezası kararını onayladı.

18 Mayıs 1965'te Kohen, Şam'daki Marjeh Meydanı'nda halka açık bir şekilde asıldı. İnfaz gününde, Kohen'in bir haham görmek için 'son dileği' cezaevi yetkilileri tarafından saygıyla karşılandı.

Cenazesi İsrail’e geri verilmedi. Suriye’de bilinmeyen bir yerde gömülü...

Kohen'in ailesinin kalıntılarının İsrail'e iade edilme talepleri Suriye makamları tarafından reddedildi. Ağustos 2008’de, Suriye’nin eski lideri Hafız Esad’ın eski istihbarat bürosu şefi Months Maosily, Suriyeli’lerin cenazesini ve geri kalanların geri alınmasını önlemek için idam edilen İsrail casusunu üç kez gömdüğünü iddia ederek Eli Kohen’in mezar alanının bilinmediğini söyledi..

Ulusal kahraman ilan edilen Kohen’nin adı İsrail’de birçok cadde ve mahalleye verildi...

The Impossible Spy filmi ve Netflix’de yayınlanan Spy dizisi hayatının bir tasviridir.

