Milletin evine değil HDP evine gidin!..

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katılmadığı 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören için veryansın etmiş!

Demiş ki;

“Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine nasıl katılır?”

Siz çok yaşayın Kemal Bey!

Kusura bakmayın ama son günlerde çok komik olmaya başladınız!..

Tıpkı “Akdeniz’de her devletin gemisi var, Türk gemisi yok” diyerek faka bastığınız gibi…

Kemal Bey!

Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili yalanınızı bir kez daha yüzünüze vurdu…

Dedi ki;



Külliye’de herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değil…

O gazi mekanın bütün izinleri tam…



Danıştay idari dava kararıyla ilgili olarak tüm süreçler pozitif sonuçlanmış…



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle ilgili alınmış kararlar ve izinlere ait belgeler ortada…



Hala neyin yalanı Kemal Bey!..



Gelen gelir, gelmeyen gölge etmeyin yeter!

Siz de Kemal Bey!

Bu kadar küçülmeyin!

Külliye’deki törene katılan bütün yargı mensuplarını “Ne işiniz var kaçak binada” diye eleştirmek nasıl bir siyaset adamlığıdır…



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetildiği, dünya liderlerinin ağırlandığı, milletin konuk edildiği, devlet zirvesinin yapıldığı milletin evini kasıtlı ve bilinçli olarak küçük düşürmeye çalışmak, oraya gidenleri suçlamak nasıl bir siyaset adamlığıdır…



Bu kadar ucuz mu siyaset yapmak!..



Şimdi biri çıksa CHP Genel Merkezi inşa edilirken, işçilerin ihbarı üzerine baskın yapılan ve çok sayıda kaçak işçi çalıştırıldığı belirlenen binada oturmak nasıl oluyor diye sorsa ne olur?



Kemal Bey hadi dediğiniz yalan gerçek olsun!

“İzinlerde eksik var”diyelim…

Allah aşkına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kimin malı?

Devletin dolaysıyla milletin değil mi?

Allah uzun ömürler versin Erdoğan bu binayı alıp gidecek mi?

Tapusu Erdoğan’da mı?

Miras olarak ailesine mi bırakacak?

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir bataklıkken ıslah ederek yeşillendirip millete emanet ettiği alanda örnek bir devlet binası teşekkül edilip millete emanet edilmesi, neden böylesine sizi rahatsız ediyor?



Türkiye’nin böyle bir ana muhalefet partisi genel başkanına sahip olması, kusura bakmasın ama büyük bir şansızlık!

Madem öyle siz o Külliye’ye gidip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmediniz mi?

Gittiniz ve görüştünüz!..

Hatırlatayım;

25 Temmuz 2016 günü...

İşte o fotoğraf.

Buyurun...

Ne oldu ayağınıza o gün biri mi bastı!..

Kemal Bey!..

AK Partililerin “Allah Kemal Bey’i CHP’nin başından eksik etmesin”şeklindeki duayı neden size yıllardır ediyor artık iyi düşünün..

Adli Yıl Açılış Töreni’nde bir devlet adamı edasıyla mükemmel bir şekilde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu izlerken ne düşündünüz bilmiyorum!

Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanına karşı “Sayın Cumhurbaşkanı” diye değil “Sayın Cumhurbaşkanım” diye hitap ederek saygı göstermesi...

Yargının ve avukatların sorunlarını tek tek sıraladıktan sonra ”Arz ederim efendim” söylemi...

Mustafa Kemal’in Gençliğe hitabesini okuyup “Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır” diye vurgu yaparak sözlerini tamamlaması...

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayarak “Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi ile iç savaşa sürüklenmek istenmiştir. Milletçe tek yumruk olarak bunu önledik" sözleri...

Sizleri üzdü mü?



Görülüyor ki CHP Genel Başkanı ve CHP yönetiminin kendi siyasi görüşlerine çok yakın iyi bir sosyal demokrat ve Atatürk sevdalısı olan Metin Feyzioğlu’nun duruşundan alacağı çok ders var.

Hani sola bir lider gerek deniyor ya!

Alın size Metin Feyzioğlu…

Ama mümkün değil…

Asla yaklaştırmazlar…

Üye ise bir bakmışsınız yarın “Sen nasıl Külliye’ deki açılışı kabul edersin” diye ihraç talebi ile disipline vermişler…

Baksanıza günlerdir Külliye deki açılışa katılma kararı için CHP’liler, ileri sol cenah ve Tayyip Erdoğan düşmanı yazarlardan Feyzioğlu’na saldırı var…

Neden?

Ne yaptı Feyzioğlu?

PKK’ya terör örgütü mü demedi ?

FETÖ’ ye destek mi çıktı?

Teröristleri ziyaret mi etti?

Çukur kazanların sırtını mı sıvazladı?

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet mi etti?

PKK hizmetkarı görevden alınan HDP li başkanlara sahip mi çıktı?

Ülkenin Cumhurbaşkanını protesto mu etti?

Yargının sorunlarını mı gündeme. Getirmedi?

Kocaman bir “HAYIR”

İşte suçu bu?

Böyle suça can kurban!..

Onun için saldırıyorlar…

Utanmadan sıkılmadan şimdi de “Adalet Bakanı mı olacaksın?”diye pazarlık algısı çekiyorlar!..

Diyeceğim şu ki;

Başkan Feyzioğlu’nun yerli ve milli kimliği, sözde değil özde sosyal demokratlığı, milli ve yerli duruşu, Mustafa Kemal’i onlardan çok daha iyi anlaması işleri hiç gelmiyor?

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu "Milletin evine gitmekten korkmayın" diyeceğim ama haklısınız (!)

Terör örgütü ile bağımlı oldukları için görevden alınan HDP'li Belediye Başkanlarının ayağına, binalarına, evlerine kadar giderek onlara moral verip sahip çıkan, üstünede devleti suçlayan sizler varken " MİLLETİN EVİ" size dar gelir!..

Anlaşıldı ki sizin eviniz HDP evleri!..

