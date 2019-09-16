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Mill güreşçi Cenk İldem dünya üçüncüsü

Milli güreşçimiz Cenk İldem, Gürcü Giorgi Melia'yı yenerek 97 kiloda bronz madalya sahibi oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kilo grekoromende mücadele eden Cenk İldem, Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan İldem, "Allah izin verirse, üç ay sonra kız çocuğum olacak. Onun nasibiyle geldim ve madalyayı kazandım. Allah'a şükürler olsun. Çok isimsiz kahraman var, biz mücadele ediyoruz ama onların da emeği çok. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Olimpiyat kotası da aldık, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

''Onun kısmetiyle buraya geldim ve kazandım''

İldem, sözlerine şu şekilde devam etti; ''Bu benim son dünya şampiyonamdı. Madalya almayı çok özlemiştim. Allah nasip ederse 3 ay sonra bir kız çocuğum olacak. Onun kısmetiyle buraya geldim ve kazandım. Şimdi sıra olimpiyatlarda.''

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