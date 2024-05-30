MHP'siz Türkiye hesabı!..

MHP'ye büyük bir saldırı harekatının adını koyalım...

'MHP'siz Türkiye'

Dikkat edin!...

Gerek muhalefet gerek içerideki küresel aktörlerin aparatları , gerek bir takım sözde aydınlar, gereksede PKK ve FETÖ her gün ama her gün MHP'ye saldırmayı, karalamayı gündemlerine almışlar...

İçeride planlı bir organizasyon...

Dış kaynaklı bir senaryo bu...

İçinde her siyasi bloktan insanlarında olduğu bir kirli ittifak bu...

AK Parti içindeki AKP'lilerde dahil...

*

Neden mi?

Çünkü MHP'ye rağmen işbu ülkede istediklerini

yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar...

O nedenle sürekli yıpratma, sürekli karalama, sürekli çökertme planı!

Tıpkı...

Yıllar önce 'Devlet Bahçeli' siz MHP' oyunu gibi Bahçeli'yi devirmeyi başaramayınca MHP içinden İYİ Parti'yi çıkarıp ülkücüleri bölmeye çalıştıkları senaryonun tekrar sahneye konması bu...

Bu kez kullanılmaya elverişli aparatlar kullanıp MHP'yi illegal bir parti , ülkü ocaklarını terör örgütü gibi gösterip operasyon yapma girişimi bu!..

Tanıdık geliyor değil mi?

Hatırladınız mı..

25-09-2021'de ABD Temsilciler Meclisi'nin Kurallar Komitesi, Nevada Eyalet Temsilcisi Dina Titus'un 'Bozkurtlar'a ilişkin hazırladığı 'terör soruşturması' önergesinin sunulabilmesine yeşil ışık yakmıştı...

Yani tanıdık saldırılar...

Dosyanın raftan yeniden sahneye sürülmesidir...

Ülkemiz içindeki işbirlikçilerin iktidarın bünyesine sızmış aparatlarını devreye sokmalarıdır..

Anlamamak için aptal olmak gerekir...

*

Peki neden?

Çünkü MHP Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kırmızı çizgilerini her şartta ölümüne savunup koruyor...

Federatif yapıymış...

Özerklikmiş...

Ana dilde eğitimmiş...

Türklük yerine Türkiyelilikmiş...

Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi...

gibi gündemlerin her biri MHP için çöp!..

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Bakın mesele şudur...

Ne diyor Devlet Bey..

‘Ülkemizde siyasi iklimin değişmesi ve baharın gelmesine vurgu yapanların amacı devlet ve millet düşmanlarının serbest bırakılmasıdır. Bu bahar değil, kara kıştır, fırtınadır, devletin ve milletin ağır yara almasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı şer ve şirret emel sahiplerine müsaade etmeyecek, sonuna kadar direnecektir’

Ne diyor Devlet Bey..

'Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir, ülkesi ve milletiyle birdir. Milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek dil ülküsüdür. Yeni anayasa hazırlık sürecinde taviz vermeyeceğimiz esaslar bunlardır.'



Ne diyor Devlet Bey..

'Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir. Bunun bizim kitabımızda yazan adı da vatana ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi sonsuza kadar Türk milletidir.'

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Şimdi soralım Cumhur ittifakının milli omurgasını taşıyan liderin bu sözlerini Türkiye üzerinde emelleri olanların kabul etmesi mümkün mü?

İşte bu sözleri içlerine sindiremeyenler kimler ise bugün MHP’ye saldıranlarda işte onlar…

Bütün mesele işte bu sözlerdir..

Türkiye üzerinde hesabı olanların MHP’siz bir Türkiye, MHP'siz bir iktidar, ittifak arayışıdır bütün saldırılar...

Son günlerde dozunu artırdıkları saldırıların temeli budur...

Bölücü terör örgütü PKK'nin siyasi uzantısı DEM Parti'ye , Türkiye üzerinde hain emelleri olan FETÖ'ye yönelik sesleri çıkmayanların MHP'ye ve Ülkü Ocaklarına saldırılarının temeli Devlet Bahçeli'nin yüzde yüz milli ve yerli duruşudur...

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Ama hala anlayamadılar…

MHP'yi bitiremezler...

Ülkü Ocaklarını yok edemezler...

MHP'nin varlığı oy oranı ile ölçülmüyor ki...

Çünkü onların varlığı kişilerle kaim değil milyonlarca milli yürekle hakimdir..

Dünde öyleydi...

Bugünde öyle..

Yarında öyle olacak...

O nedenle saldırı merkezlerinin hesabı bellidir...

MHP'siz bir TBMM...

MHP'siz bir Türkiye...

MHP'ye çamur atmaya kalkanlar şunu iyi bilmeliki tarihte bunları bu millet çokça gördü...

Peki sonuç ne oldu?

MHP'nin Türk Devletinin ve Türk Milletinin kabul edilmiş duası olduğu gerçeği her defasında ortaya çıkmıştır!..

Çünkü bu davaya gönül verenlerin her biri der ki..

'Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz bu vatan, bu millet, bu bayrak ve devletin ebedi varlığı Için hayatımız boyunca hep dik durduk.'

Bu duyguyu yok etmeden MHP'yi yok edemezsiniz..

Bilin istedim...

