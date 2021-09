MHP'li olmayı her baş kaldıramaz!

Ne parti üyesiyim…



Ne partide bir görevim var…



Ben 30 yılı aşkın süredir gazetecilik ve yazarlık yapıyorum…



Amma velakin…



Mustafa Kemal Atatürk’ün o muhteşem ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözünü ‘Söz konusu iktidar olmaksa gerisi teferruattır’a dönüştürmüş çarpık gayri milli siyaset anlayışı karşısında, MHP'yi bir Türk milliyetçisi olarak desteklemeyi görev sayıyorum…



Çünkü MHP’nin bir siyasi parti, Ülkü Ocakları’nın ise bir dernek olmanın çok ötesinde bir Kuvâ-yi Milliye ruhu taşıdıklarına hep inandım!..

Herdönem “BİTTİ” yalanlarına maruz kalır ama sonunda kazanan hep MHP olur!



Neden mi?

Çünkü Başbuğ Türkeş’ ten Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’ye kadar uzanan dualı bir hareket olmuştur...



Herkesin önce oy hesabı yaptığı yerde bugünkü gibi MHP vatanın bekası hesabı yapar...



Soruyorum…



Parti disiplini devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği üzerine böylesine kurulmuş bir başka parti var mı?



CHP’nin "6 oku" sadece amblemi üzerinde kalıp kenara atılılırken, MHP’nin " 9 ışık doktrini" , kalpten kalbe akmıyor mu?



CHP Atatürk’ün CHP’si olarak varlığını sürdüremezken, MHP efsane lideri Başbuğ Türkeş’in emaneti olarak Türkmen Beyi Devlet Bahçeli tarafından aynı ruhla geleceğe taşınmıyor mu?



Fark işte budur…

Ne demişti Başbuğ Türkeş " CHP Atatürk'ün CHP'si olarak kalsayı ben MHP'yi kurmazdım"

*



Soruyorum…



Siz hiç Türk devletine ihanet eden MHP’li gördünüz mü?



Peki…



Siz hiç devleti çalan veya çalmaya teşebbüs eden bir MHP’li gördünüz mü? Ya da devlet düşmanlarıyla el ele vererek koltuk hesabı yapanı!



Mümkün mü?



Ya da siz hiç küresel güçlerin gemisine binerek kendine yol haritası çizen bir MHP’li gördünüz mü?



Asla bulamazsınız!



Peki…



Siz hiç oy için PKK’nın siyasi kanadı HDP ile iş birliği yapan bir MHP’li gerçeğini yaşadınız mı?



Kapısından geçemez!



Devam edelim...



Siz hiç Atatürk düşmanlığı yapan veya yapanlarla kol kola giren bir MHP’li ile yan yana geldiniz mi?



Mümkün mü?

Ama sözde Atatürk'ün partisinde "Kefere " diyenleri, resimlerini kaldıranları, Atatürk diyemeyenleri yönetimlerde görürsünüz!

*

Bakın...



MHP Malazgirt’ten bugüne Sultan Alparslan’dan, Fatih’ e ve Mustafa Kemal’e uzanan tarihi yolculuğa sonsuz sadakatle bağlı, büyük bir mücadele ruhunun kendisidir...



MHP öyle bir ruh taşır ki;

Devletinin polisine, askerine, memuruna hakaret eden bir MHP’li asla göremezsiniz!



Koltuk ve makam için siyasi duruş sergileyen bir MHP’liye şahit olamazsınız!



Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe not düşmüş “Ne mutlu Türküm diyene” sözünü her zeminde (Atatürk’ün kurduğu parti CHP dahil ) MHP kadar haykıran parti göremezsiniz!



Öyle bir parti ki MHP…



Yabancı büyükelçilere “Sizinle Türkiye’yi konuşmam” diyerek randevu resti çekecekler kadar Türk Milliyetçisidir...



Bazen…

“MHP böyle bir açıklamayı nasıl yapar” diye tepki gösterirsiniz ama yarın bir gün o açıklamanın devlet için olduğunu anlarsınız!..



Mesela “Ahmet Türk’ün cezaevinden çıkarılmasını nasıl Devlet Bahçeli ister” dersiniz ama bilin ki devlet içindir…



Bilemezsiniz arka planını!



Sonradan öğrenirsiniz…



*



Şöyle bir bakın…



Genel Başkanından Genel Başkan Yardımcılarına…



Milletvekillerinden il başkanlarına kadar…



Devlete ve millete saygısızlık yapan…



Tevazuyu elde bırakan…



Boş konuşan…



Parti disiplinine aykırı hareket eden…



Koltuk hırsı ile sağa sola saldıran…



Devlet karşıtlığı yapan…



FETÖ ve PKK ile yan yana gelen…



Devletin bekasına zarar verecek emelleri olanlara malzeme olan…



HDP ile kol kola giren…



Selahattin Demirtaş’a af dileyen…



Sokaklarda halka hakaret eden…



Bir MHP yöneticisine hiç şahit oldunuz mu?



Evet dedikleri gibi MHP kavgacıdır!



Amma velakin!.

MHP'nin, ülkücünün kavgası her zeminde kavgası vatan içindir…

Vatan, millet, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda çakalların üzerine düşen kâbus olduğu için kavgacı damgası yer!..

MHP'ye, Ülkü Ocaklarına atılan her çamur aslında her MHP'li için şeref madalyası gibidir.



Yani siyasi partiden çok öte, milli iradenin izdüşümüdür MHP…



Türk milliyetçiliği yükünü gururla üzerinde taşıyan…



Çin Seddi’ndeki Kürşat'ın…



Malazgirt'teki Sultan Alparslan'ın…



Söğüt'teki Ertuğrul Gazi'nin…



İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet'in…



Çanakkale'deki Mustafa Kemal Atatürk'ün…



Başbuğ Türkeş’in ruhunun ve ülkülerinin yaşatıldığı kutlu ocağın adıdır MHP…(f.a)

MHP’den asla hain ve işbirlikçi çıkmaz…



Kapısından içeri girmelerini bırakın sokakta dahi nefes aldırılmaz…



İşte onun için MHP kavgacıdır evelallah…

*

MHP teslim alınamaz..

Alınamadığı içinde bugün olduğu gibi hep hedef olur!

Bakın...



Bir gün Devlet Bahçeli'ye saldırıyorlar!



Bir gün MHP'ye itibar suikastı düzenliyorlar!



Bir gün ülkü ocaklarına çamur atmaya çalışıyorlar!



Çünkü;



Bilge lider Devlet Bahçeli Türkiye’yi her alanda büyütmek, terör örgütlerinden arındırılmış, savunma sanayi ile dünyada söz sahibi olmuş, bağımsız güçlü bir Türkiye inşa etmek için mücadele eden Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üzerine çökmek isteyen küresel güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin kurguladığı bütün oyunları bozuyor

İşte saldırdıkları Ülkü Ocakları gerçeği...

Gelecekte ülkemizde ve dünyada yaşanabilecek sorunlara bugünden kurtarıcı çözüm yolları hazırlıyor ve çalışmalara hız kesmeden devam ediyor...

*



Bakın…



MHP’nin duruşu A. Hikmet Müftüoğlu’nun şu sözlerindedir de…



“Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek.

Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma!

Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel!

Adil ve rahim ol!

Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!”



İşte MHP budur…



MHP’li olmak…

Siyasallaştığı günden bugüne çileye talip olmanın adıdır.

Ülkenin gönüllü bekçiliğini yapmak, hiçbir karşılık beklemeden şehadet şerbeti içmeye yemin etmektir.

İkbal, çıkar, menfaat söz konusu olunca; “Her şey vatan için” demektir.

15 Temmuz gecesi gibi herkesin yok olduğu yerde “Ben varım” demektir.



Milliyetçi ülkücü bürokratların tasfiye edilmesinin bedelini 15 Temmuz hain kalkışması olarak milletimiz ödemedi mi?

*

Bu vatana bir ülkücüden ihanet gelmez!..

Darbeler, mahpusluklar görmüş, idam sehpalarında şehadet şerbeti içmiş, birçok badireler atlatmış hareketin mensuplarının başını hiçbir zaman eğdiremezsiniz…



Bu büyük ülküyü, bu büyük davayı her başın her omzun her yüreğin kaldıramayacağını görmedik mi?



Bakın…

Siyasi parti üyesi olmakla dava adamı olmak arasındaki farkı ülkücüler her zaman MHP saflarında göstermiştir!

İşte bu yüzdendir ki;

MHP’li olmak da zordur MHP’li kalmak da!

Unutmayın ki MHP bir siyasi parti değildir…

Kanuni Sultan Süleyman der ki;

“Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur.”

İşte MHP budur…