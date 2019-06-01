Metin Feyzioğlu'nu alkışlıyorum!..



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu takdirle izliyorum…

Koltuğunu siyasete asla alet etmiyor…

Bölücü değil birleştirici olmak için çırpınıyor...

İdeolojisi bazı odakların değil Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kırmızı çizgileri olmuş...

Yeri geldiği zaman iktidara yapıcı şekilde eleştirisini yapabilmiş yeri geldiği zaman ise iktidarın yaptığı faydalı hizmetleri takdir edebilmiş bir başkan…

Evet birileri için aykırı bir adam…

İyi bir sosyal demokrat…

Barolar Birliğinde tapuları yıkan yerli ve milli bir başkan…

Çizgisi,

Duruşu,

Tutarlılığı,

Beyefendiliği,

Vatanseverliliği,

Atatürk Milliyetçiliği,

FETÖ’ye, PKK’ya karşı dik duruşu,

Bölücülere "özgürlük" adı altında prim vermeyen,

Devletine sadakat duygusu,

Devletini yönetenlere saygısı …

Halk tarafından sevilmesi,

Meslektaşlarını kucaklaması,

Türkiye Barolar Birliğinin saygınlığına zirve yaptırmıştır..



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Ama görülüyor ki duruşu birilerini çok ama çok rahatsız ediyor..

Kim o birileri!

Metin Feyzioğlu’nu Barolar Birliğinde istedikleri gibi kullanamayan ve partilerinden ısrarla uzak tutanlar…

Neden?

Çünkü Barolar Birliği Başkanlığını elinden geldiğince siyasete alet etmiyor…

Çünkü şartlar ne olursa olsun devletinden yana her zaman tavır koyuyor. Çünkü aynı siyasi görüşte olmasa dahi ülkesinin Cumhurbaşkanına “Benim ülkemin Cumhurbaşkanı”diyerek saygı duyuyor, huzuruna çıkıp görüşlerini söylüyor ve kendi üyeleri için taleplerini iletiyor…

Ve karşılığını alıyor..

İşte görülüyor ki Tayyip Erdoğan ile Barolar Birliğinin kavga etmesini isteyen birilerini çok ama çok rahatsız ediyor..

İşte daha yeni yaşadık..





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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strajeji Belgesi'ni açıklarken, avukatlara yeşil pasaport verileceğini duyurdu.

Bütün avukatların yıllardır beklediği müjdeydi..

Erdoğan’ın bu duyurusunu, salonda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu alkışlayarak karşıladı.

Fırtına koptu!..

Birileri hemen “Sen nasıl alkışlarsın”diye tepki seslerini yükselterek Feyzioğlu'na saldırmaya başladı. “PES”dememek mümkün değil..

Bir Barolar Birliği Başkanının ülkesinin Cumhurbaşkanının başkanlığını yaptığı avukatlara yeşil pasaport verileceğini açıklayıp büyük bir jest yapmasını alkışlaması hangi mantığı rahatsız ediyor!..

O mantık Feyzioğlu'nu ülkesini yönetenlerle kavga ettiremeyen mantık!

Ayıptır ayıp…



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Habertürk’te yayımlanan Kübra Par’ın sunduğu programa konuk olan Feyzioğlu hakkındaki bu yöndeki eleştirilere öylesine güzel açıklamalarla cevap verdi ki “DERS”oldu.

Dedi ki;

"Meslektaşları için sevinen, candan sevinen, çocuk gibi sevinen bir başkan gördüm ben orada. Kendime baktım, 'Ya dedim ben gerçekten yaptığım işi çok seviyorum.' Bana bir şey verilmiyor. Şahsıma ait hiçbir şey verilmiyor.

Önümde bulduğum her baro başkanının her seçime girerken 'Avukatlara yeşil pasaport vereceğiz' vaat ettiği bir şey var.

Bu meslektaşlarımızın çok büyük bir sıkıntısı.

Ve hepsinden önemlisi hakim, savcı ve avukatın yargının 3 kurucu unsuru, yargının eşit 3 bacağı olduğunu söylüyoruz.

Ama avukatlara bu anlamda bir ayrımcılık yapıyoruz. Bu ayrımcılığın bittiğini görmek meslektaşlarım adına beni çok mutlu etti."



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Muhteşem hakkın teslimini yapan ders vererek birilerinin yüzlerini kızartan bir açıklama…

Bravo Metin Feyzioğlu…

Şu bir gerçek ki CHP’liliği ile bilinen ama CHP’den uzak tutulan Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak CHP’nin şu anki anlayışına çok ama çok bol geliyor…

Metin Feyzioğlu’nu ortaya koyduğu duruş nedeni ile alkışlıyorum…

Bu ülkenin Cumhuriyetimizin 100.kuruluş yıldönümüne yol aldığımız bugünlerde hangi siyasi görüşten olursa olsun Metin Feyzioğlu gibi duruşu önce devletinden yana olan genç devlet adamlarına ihtiyacı var...

Başkan Metin Feyzioğlu'nu örnek duruşu nedeni ile alkışlıyorum...