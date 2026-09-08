Melih Gökçek'in ifadesi çıktı! 26 taşınmaz için ne dedi? Oğlu Ahmet Gökçek detayına dikkat

Gazeteci Murat Ağırel'in gündeme taşıdığı iddiaların ardından hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek 4 Eylül'de ifade vermişti. Gökçek'in ifadesine ulaşıldı. Taşınmazlar ve oğlu Ahmet Gökçek için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Melih Gökçek savcılıkta 7 sayfalık ifade verdi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz ifadeden bazı bölümleri köşesine taşıdı. Gökçek ifadesinde 150 bin TL'lik emekli milletvekili maaşıyla geçindiğini belirtti

26 TAŞINMAZA YANIT: ALDIM, SATTIM

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı belgelerde Gökçek'e ait 2019 yılına ait dökümde 26 adet taşınmaz yer alıyordu. Bu taşınmazların arasında ev, arsa ve tarlalar bulunuyordu. Ağırel’e yanıt veren Gökçek, üzerine kayıtlı taşınmaz olmadığını iddia edip tapu kaydını açıklamıştı. Gökçek’e ifadesinde 26 adet pasif taşınmaz kaydı soruldu. Gökçek'in bu soruya yanıtı ise, "Aldım, sattım" oldu.

Saymaz yazısında taşınmazlarla ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olan, ancak gerçekte kendisinin satın aldığı ve kullandığı bir taşınmazın olmadığını söylüyor. Aile üyelerinin sahip olduğu şirketler ve taşınmazlar soruluyor. Gökçek, çocukları adına kayıtlı şirket ve taşınmazları bilmiyormuş."

"OĞLUMUN SOMUT BİR İŞİ YOK"

İfadenin dikkat çeken yerlerinden biri de Melih Gökçek'in Ahmet Gökçek sorusuna verdiği yanıt oldu. Gökçek, “Oğlumun somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı yapmaktadır” ifadelerine yer verdi. Gökçek ifadesinin devamında, oğluna destek olmak için 2018’de Ankara’da bir villasını satarak, elde ettiği 1 milyon 265 bin doları kendisine verdiğini anlattı.

Öte yandan Gökçek, oğlunun ve gelininin ticari faaliyetlerinin sermayesini bilmediğini belirtti ve “Kendilerine sorun” karşılığını verdi.

HAMAG ŞİRKETİ

Soruşturma kapsamında Hülya Gökçek’in 2022 yılında Almanya’da kurduğu ‘HAMAG İmmobilien GmbH’ adlı şirketin kuruluşunda Gökçek’in rolü ve katkısı olup olmadığı da araştırılıyor. Savcılık Gökçek'e, “Şirketle hukuki ve fiili bağınız var mı?” sorusunu yöneltti.

Saymaz Gökçek'in konuyla ilgili ifadelerini şu şekilde aktardı;

Oğlu ve gelininin “Almanya’da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duydukları” ve “birikimlerini değerlendirmek” için şirket kurduklarını söylüyor. “Kredi alabilmek için oturum iznine başvurduklarını” iddia ediyor.

Gökçek, aile adına yurt dışında şirket kurulmadığını söylerken, “Aileden birileri adına kurulan şirket olup olmadığını bilmiyorum” diyor.

Gökçek’in belediye başkanlığı dönemi sorguda gündeme geldi. Belediye başkanlığı döneminde aile bireyleri yararına kamu kaynağı aktarımı yapıldığı iddiaları soruluyor. Gökçek “Desteğim olmamıştır” diyor.