MediaMarkt Türkiye'nin "Okula Dönüş" kampanyası beşinci fazıyla devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'e kadar devam edecek kampanyanın beşinci fazında laptoptan tablete, klavyeden tam otomatik espresso makinesine uzanan farklı ürünler, MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve mobil uygulamasında tüketicileri bekliyor.

Kampanya kapsamında, ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1293W Intel Core Ultra 7 255H işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 14 inç, W11 laptop 64 bin 999 liradan, Monster Abra A5 V21.5.7 Intel Core i5 12450H, 8 GB RAM, 500GB SSD, RTX 3050, 15.6 inç 144 Hz, W11 laptop 39 bin 999 liradan satılıyor.

Philips EP5544/50 tam otomatik espresso makinesi 23 bin 999 lira, kılıf hediyeli Lenovo Tab 10.1 inç 4/128GB WUXGA tablet 9 bin 499 lira, klavye ve kalem dahil Huawei Yeni Matepad 12X 2025 12/256 GB ise 28 bin 979 liradan satışa sunuluyor.