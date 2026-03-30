Mecidiyeköy metro istasyonunu su bastı! Vatandaşın zor anları kameralara yansıdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul'da yağış aralıksız devam ediyor.

Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde su baskınına neden oldu. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle İstanbul ulaşımının en kritik noktalarından biri olan Mecidiyeköy metro istasyonunda su baskını yaşandı. İstasyonda tavan ve duvarlardan sızan yağmur suları kısa sürede zeminde birikerek adeta göle dönüştü. Sabah saatlerinde metroya ulaşmaya çalışan yolcular, biriken sular nedeniyle yürümekte güçlük çekti.