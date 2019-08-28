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Mecid Osman'ı kim kaçırdı?

Gaziantep’te ikamet eden Halep Bab Leylim Köyünden olan Suriye Türkmenlerinin seçilmiş temsilcisi Abdul Mecid Osman kaçırılmış! Neden?

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Fırat'ın ötesinde çok ilginç bir gelişme yaşandı...

Ve o gelişme nedense  henüz Türkiye'de yankı bulmadı...

Son Suriye Türkmen Meclisinde Yönetim Kurulu üyesi seçilen Gaziantep’te ikamet eden Halep Bab Leylim Köyünden Abdul Mecid Osman  Çobanbey'de kaçırılmış!..

Neden niçin?

Kimler tarafından kaçırılmış?

Ve nerede?

Bu sorular cevap arıyor...

Bölgede sıcak gelişmelerin içerisinde olan  bir cesaret abidesi Türkmen muhabiri  kardeşimiz Yılmaz Bilgen’in dün sosyal medya hesabından paylaştığı olayın akıbeti büyük önem arz ediyor..

Bir çok kardeşim arayıp haklı olarak bu olayın akibetinin ne olacağı belirterek  ses vermemizi  Suriye Türkmenlerin temsilcisi bir kardeşimizin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini  haklı olarak  söyledi.

Bizimde böyle bir olayı gündeme taşımak sorumluluğumuz oldu.

Türkmenler bizim kardeşimiz. Onların temsilcisi olan bir kardeşimiz eğer  kaçırılmış  ve günlerdir alıkonularak kendisinden bir haber alınamıyorsa üzerimize düşen görevi yapacağız!..

Olayı çok iyi takip edip gündeme getiren şu an bölgede  bulunan gazeteci Yılmaz Bilgen kardeşimi arayıp  konuştum…

“Nedir bu  olay” diye  sordum..

Anlattı..
 
Gaziantep’te ikamet eden Suriye Türkmen Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Abdul Mecid 25 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Suriye’de yakınlarını ziyaret etmek için giderken Çobanbey Okuf kavşağından Sultan Murat Tümeni'ne bağlı 7 kişi tarafından kaçırılmış?
 
Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa'nın  kaçırılmasını istediği  askeri araca bindirilerek önce Çoban beyine sonrada Havar Kilisin de bulunan ana karargahına getirmişler.
 
Grup komutanı Fehim İsa, Mecid Osman'ın kendisine  küfür ettiğini bunun hesabını sorup kendisini  cezalandıracağını söylemiş..
 
Yılmaz Bilgen  soruyor;
“Aradan 3 gün geçmesine rağmen Abdul Mecid Osman ortada yok!..”
 
Kilis Valiliği başta olmak üzere harekete geçen birimlere Sultan Murat Tümeni tarafından Abdul Mecid Osman'ın kendilerinde olmadığı gibi vb. ifadeler kullanılıyor...
 
Abdul Mecid Osman'ın alındığı yer ve olayın çok sayıda tanığı olmasına rağmen  bilinçli olarak  bu yalanlama ve oyalama yoluna gidiliyor....

Peki neden??
Bilgen onunda cevabınıda kendi istihbaratı ile veriyor..
 Mecid Osman'a Sultan Murat Komutanı Fehmi İsa tarafından kendisini küfür ettiği  iddiası ile işkence yapıldı.

Vücudunda darp izleri olduğu için bırakılmıyor.

“ Bizde yok” denenerek oyalama taktiğine gidildiği nedeninin ise kendisine işkence yapıldığı için  komutan Fehmi İsa’nın çevresindeki insanlara "Bu işkence izleri geçmeden bırakmayacaksanız" talimatı verdi...

Yılmaz Bilgen bu olayı Türk yetkililerede söylediğini belirtiyor...

Ama henüz bir sonuç alınamadığınında altını çiziyor..
 
Öte yandan Mecid Osman’ın ailesinin ise kaygılı bekleyişi sürüyor. Eşi hastaneye kaldırılmış. Kardeşi gerekli hukuku başlatmak için gerekli mercilere başvuracaklarını davacı olacaklarını belirtiyor..
 
Bu gelişmeler olurken  Suriye Türkmen Meclisi'nin sessizliğinin sürmesinin ise çok garip olduğu belirtiliyor..

 Diyeceğim şu ki;
 
Mecid Osman  Suriye Türkmenlerinin temsilcisi aslan yürekli  bir Türkmen bizden biri olan bir kardeşimiz...

Küfür ettiği gerekçesiyle kaçırılıp işkence yapıldığı ve esir gibi tutulmasının hesabının sorulması. gerekiyor.

Ona sahip çıkmak bu iddiaları araştırmak  devlet olarak görevimiz olduğu gibi bizlerinde olayı  gündeme taşıması sorumluluğumuzdur..

Hele, hele olayı bölgede yakın takip eden bir gazeteci arkadaşımız varken ve o arkadaşımız sesini duyurmaya çalışırken..
 
İdlip’i, Afrin’i geçtik…

Kendi güvenlik birimleri, adliyesi, meclisi olan Çobanbey’de yani Fırat Kalkan bölgesinde bu olay oluyor..
 
Suriye Türkmen Meclisi üyesi bir Türk vatandaşı haklarında bir çok iddia bulunan kişilerce kaçırılabiliyor…

Ve günlerdir esir gibi tutuluyor!..

Mecid Osman'ın özel konumu dolaysıyla bırakılması yönünde yapılan telkinlere karşı karşı taraftan  “İstediğimi yapma hakkına sahibim” diye olumsuz cevap alınıyor..

Bu ne cesaret!
 
O nedenle;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu olayı acilen sorgulayıp ”MECİD OSMAN NEREDE?” sorusunun cevabını mutlaka almalı serbest bırakılmasını sağlayıp böyle bir eylemi gerçekleştirenlerden hesabını sormalıdır...

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun olay ile ilgili bilgilendirildiği  ve harekete geçildiğide söyleniyor...

Bakan Soylu'nun  yasa  dışı her olayda olduğu gibi bu olaydada gerekeni yapacağına Mecid Osman'ın kaçırınlardan hesap soracağına ve serbest bırakılmasını sağlayacağına inanıyorum..
 
Yılmaz Bilgen kardeşime  hem olayın aydınlığa çıkmasına çalışması  hem de bizlerinde bilgilendirme yapmasını sağladığı için teşekkür ediyorum..
 
 
 
 

süleyman soylu
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