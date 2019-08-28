Mecid Osman'ı kim kaçırdı?

Fırat'ın ötesinde çok ilginç bir gelişme yaşandı...

Ve o gelişme nedense henüz Türkiye'de yankı bulmadı...

Son Suriye Türkmen Meclisinde Yönetim Kurulu üyesi seçilen Gaziantep’te ikamet eden Halep Bab Leylim Köyünden Abdul Mecid Osman Çobanbey'de kaçırılmış!..

Neden niçin?

Kimler tarafından kaçırılmış?

Ve nerede?

Bu sorular cevap arıyor...



Bölgede sıcak gelişmelerin içerisinde olan bir cesaret abidesi Türkmen muhabiri kardeşimiz Yılmaz Bilgen’in dün sosyal medya hesabından paylaştığı olayın akıbeti büyük önem arz ediyor..

Bir çok kardeşim arayıp haklı olarak bu olayın akibetinin ne olacağı belirterek ses vermemizi Suriye Türkmenlerin temsilcisi bir kardeşimizin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini haklı olarak söyledi.

Bizimde böyle bir olayı gündeme taşımak sorumluluğumuz oldu.

Türkmenler bizim kardeşimiz. Onların temsilcisi olan bir kardeşimiz eğer kaçırılmış ve günlerdir alıkonularak kendisinden bir haber alınamıyorsa üzerimize düşen görevi yapacağız!..

Olayı çok iyi takip edip gündeme getiren şu an bölgede bulunan gazeteci Yılmaz Bilgen kardeşimi arayıp konuştum…

“Nedir bu olay” diye sordum..

Anlattı..



Gaziantep’te ikamet eden Suriye Türkmen Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Abdul Mecid 25 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Suriye’de yakınlarını ziyaret etmek için giderken Çobanbey Okuf kavşağından Sultan Murat Tümeni'ne bağlı 7 kişi tarafından kaçırılmış?



Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa'nın kaçırılmasını istediği askeri araca bindirilerek önce Çoban beyine sonrada Havar Kilisin de bulunan ana karargahına getirmişler.



Grup komutanı Fehim İsa, Mecid Osman'ın kendisine küfür ettiğini bunun hesabını sorup kendisini cezalandıracağını söylemiş..



Yılmaz Bilgen soruyor;

“Aradan 3 gün geçmesine rağmen Abdul Mecid Osman ortada yok!..”



Kilis Valiliği başta olmak üzere harekete geçen birimlere Sultan Murat Tümeni tarafından Abdul Mecid Osman'ın kendilerinde olmadığı gibi vb. ifadeler kullanılıyor...



Abdul Mecid Osman'ın alındığı yer ve olayın çok sayıda tanığı olmasına rağmen bilinçli olarak bu yalanlama ve oyalama yoluna gidiliyor....

Peki neden??

Bilgen onunda cevabınıda kendi istihbaratı ile veriyor..

Mecid Osman'a Sultan Murat Komutanı Fehmi İsa tarafından kendisini küfür ettiği iddiası ile işkence yapıldı.

Vücudunda darp izleri olduğu için bırakılmıyor.

“ Bizde yok” denenerek oyalama taktiğine gidildiği nedeninin ise kendisine işkence yapıldığı için komutan Fehmi İsa’nın çevresindeki insanlara "Bu işkence izleri geçmeden bırakmayacaksanız" talimatı verdi...

Yılmaz Bilgen bu olayı Türk yetkililerede söylediğini belirtiyor...

Ama henüz bir sonuç alınamadığınında altını çiziyor..



Öte yandan Mecid Osman’ın ailesinin ise kaygılı bekleyişi sürüyor. Eşi hastaneye kaldırılmış. Kardeşi gerekli hukuku başlatmak için gerekli mercilere başvuracaklarını davacı olacaklarını belirtiyor..



Bu gelişmeler olurken Suriye Türkmen Meclisi'nin sessizliğinin sürmesinin ise çok garip olduğu belirtiliyor..

Diyeceğim şu ki;



Mecid Osman Suriye Türkmenlerinin temsilcisi aslan yürekli bir Türkmen bizden biri olan bir kardeşimiz...

Küfür ettiği gerekçesiyle kaçırılıp işkence yapıldığı ve esir gibi tutulmasının hesabının sorulması. gerekiyor.

Ona sahip çıkmak bu iddiaları araştırmak devlet olarak görevimiz olduğu gibi bizlerinde olayı gündeme taşıması sorumluluğumuzdur..

Hele, hele olayı bölgede yakın takip eden bir gazeteci arkadaşımız varken ve o arkadaşımız sesini duyurmaya çalışırken..



İdlip’i, Afrin’i geçtik…

Kendi güvenlik birimleri, adliyesi, meclisi olan Çobanbey’de yani Fırat Kalkan bölgesinde bu olay oluyor..



Suriye Türkmen Meclisi üyesi bir Türk vatandaşı haklarında bir çok iddia bulunan kişilerce kaçırılabiliyor…

Ve günlerdir esir gibi tutuluyor!..

Mecid Osman'ın özel konumu dolaysıyla bırakılması yönünde yapılan telkinlere karşı karşı taraftan “İstediğimi yapma hakkına sahibim” diye olumsuz cevap alınıyor..

Bu ne cesaret!



O nedenle;



Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu olayı acilen sorgulayıp ”MECİD OSMAN NEREDE?” sorusunun cevabını mutlaka almalı serbest bırakılmasını sağlayıp böyle bir eylemi gerçekleştirenlerden hesabını sormalıdır...

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun olay ile ilgili bilgilendirildiği ve harekete geçildiğide söyleniyor...

Bakan Soylu'nun yasa dışı her olayda olduğu gibi bu olaydada gerekeni yapacağına Mecid Osman'ın kaçırınlardan hesap soracağına ve serbest bırakılmasını sağlayacağına inanıyorum..



Yılmaz Bilgen kardeşime hem olayın aydınlığa çıkmasına çalışması hem de bizlerinde bilgilendirme yapmasını sağladığı için teşekkür ediyorum..







