Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını açıkladı! İşte katılacağı parti

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını açıkladı. Halk TV'ye konuşan Ünlü, pazartesi günü düzenlenecek törenle YENİ Parti rozeti takacağını duyurdu. Ünlü "AK Parti'ye değil YENİ Parti'ye geçiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE OLAN DİYALOĞU GÜNDEM OLMUŞTU

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyalogla gündeme gelmişti.

Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Ağustos'ta kıldığı cuma namazı çıkışında kendisini karşılayan Ünlü'nün "Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?" ifadesine karşılık "Kapımız açık gelmek istiyorsan" demişti.