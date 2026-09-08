Marco Asensio’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!
Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio’nun Roma karşılaşmasındaki durumu netleşti. İspanyol futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak mücadelede kadroya alınmayacağı, dönüşü için tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında Roma’yı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi gözler sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren Marco Asensio’ya çevrildi.
ROMA MAÇINDA KADRODA OLMAYACAK
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre sakatlığının ardından çalışmalarına devam eden Asensio, Roma karşılaşmasının kadrosuna alınmayacak.
Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a 2-1 mağlup olduğu derbide de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.
GAZİANTEP FK MAÇINDA DA İLK 11 BEKLENMİYOR
Asensio’nun Roma maçının ardından oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasına da ilk 11’de başlamasının beklenmediği aktarıldı.
Teknik heyetin, İspanyol futbolcunun sahalara dönüşünde temkinli hareket edeceği ve yeniden forma giymeden önce tamamen hazır hale gelmesini beklediği belirtildi.