Marco Asensio Roma maçında forma giyemeyecek! Asensio’nun sakatlığı ne, ne zaman dönecek?

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanacak Roma maçı öncesinde Marco Asensio’nun durumu netleşti. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisini de kaçıran İspanyol futbolcu, Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki, Marco Asensio’nun sakatlığı ne? Roma maçında neden yok? Asensio ne zaman sahalara dönecek ve Gaziantep FK maçında oynayacak mı? İşte 8 Eylül itibarıyla son durum…

MARCO ASENSIO ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır. Güncel bilgilere göre Marco Asensio, Fenerbahçe’nin 10 Eylül Perşembe günü Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Asensio saha çalışmalarına başlamasına rağmen henüz takımla tam kapasite çalışmalara katılmış değil. Teknik heyetin oyuncunun dönüşünde risk almama kararı aldığı bildirildi.

MARCO ASENSIO’NUN SAKATLIĞI NE?

Fenerbahçe’nin resmi sağlık bilgilendirmesine göre Marco Asensio’nun MR görüntülemesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildi. Oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon programına başlandı. Asensio sakatlığı nedeniyle Lyon karşılaşmasının yanı sıra Beşiktaş derbisinde de forma giyemedi.

MARCO ASENSIO NE ZAMAN DÖNECEK?

Marco Asensio’nun yeniden maç kadrosuna gireceği kesin tarih henüz açıklanmadı. İspanyol futbolcu 3 Eylül’de yaptığı açıklamada saha çalışmalarına başladığını ve kısa süre içerisinde takımla birlikte olmayı beklediğini duyurdu. 8 Eylül’de gelen son bilgilere göre teknik heyet Asensio’nun tamamen hazır hale gelmesini bekliyor. Oyuncunun Roma maçından sonra takımla çalışma temposunu artırması bekleniyor.

ASENSIO GAZİANTEP FK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe, Roma maçının ardından 14 Eylül’de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Güncel bilgilere göre Asensio’nun bu karşılaşmada da ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Asensio’nun Gaziantep FK maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

ASENSIO AMELİYAT OLACAK MI?

Marco Asensio, hakkında çıkan ameliyat iddialarını 3 Eylül’de bizzat yalanladı. İspanyol futbolcu, ameliyat olması gerektiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirterek saha çalışmalarına başladığını açıkladı. Fenerbahçe’nin açıkladığı resmi sakatlık bilgisi de sol bacak üst adalesindeki zorlanma ve gerilme bulgularından oluşuyor.

ASENSIO BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE NEDEN OYNAMADI?

Asensio’nun tedavisi Beşiktaş derbisine kadar devam etti. Fenerbahçe’nin derbi öncesindeki tek eksiği olarak açıklanan İspanyol futbolcu, 5 Eylül’de oynanan Beşiktaş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Asensio’nun Roma karşılaşmasında da oynayamayacak olmasıyla birlikte yıldız futbolcunun formasından uzak kaldığı süre uzamış olacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında 10 Eylül 2026 Perşembe günü Roma’yı İstanbul’da ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Asensio bu karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak. Sarı-lacivertliler, Roma maçının ardından Süper Lig’de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.