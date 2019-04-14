Mansur Yavaş'ın Tuna aşkı!..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çeyrek asırlık bir dönem kapandı!

AK Parti açısından gerçek bir TRAJEDİ oldu.

5 dönem Melih Gökçek ile CHP’ye geçit vermeyen gelenek sona erdi…



Trajedi dedim ya…

Aynen öyle...

23 yıl aralıksız Başkenti yöneten dava adamı Melih Gökçek’in “Yeni dönemde aday olmayacak”demek varken gereksiz bir şekilde “Partiyi yıpratıyor. Seçime onun Belediye Başkanlığı dönemi ile girmezsek halktan destek görürüz.” şeklindeki algı operasyonları ve bu operasyonları destekleyen sözde çeşitli anketlerle ile Erdoğan ikna edilerek görevinden istifa ettirildi…



Ardından;

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkanlık görevine getirildi…

Tayyip Erdoğan, kendisine sadakat mesajları ile görevinden ayrılan Gökçek’e yönelik en küçük kırıcı söz söylemeyip hizmetlerinin hakkını verirken, Tuna’nın göreve gelir gelmez Gökçek’in izlerini silmeye başlayıp, tartışma yaratması manidardı…



Ardından;

Seçimler için aday olarak Mehmet Özhaseki’nin belirlendi…

Tartışma yaratsa dahi saygı duyulup destek verilmesi gerekirken, bu karara karşı sessizce soğuk rüzgarlar estirilip sahiplenilmedi…

Daha baştan“Kaybettik”diye algı operasyonu devreye sokuldu.



Sonucunda ise Ankara’nın 25 yıl sonra kaybedildi…

Yani;

Ankara’yı CHP kazanmadı,

AK Parti kaybetti!



Böyle bir özetlemeden sonra gelelim yazımızın asıl konusuna…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Mansur Yavaş tarafından nasıl bir kadro ile yönetilecek?

Kimler gidecek, kimler gelecek?

Şöyle bir araştırdım…

Şaşırmadım desem yalan olur..

Yeni Başkan Mansur Yavaş koltuğa oturur oturmaz belediyenin yönetim kadrolarını tarumar edip büyük bir değişime gider diye bekleyenleri mahcup etmiş!..





Öyle ki!

Görevi bizzat elinden devraldığı AK Partili eski başkan Mustafa Tuna’nın kadrolarına büyük güven duyan bir başkan gerçeği karşımızda…

Size;

25 yıl sonra bir CHP’li başkan Ankara’da seçilip göreve başlayacak,bir önceki AK Partili başkanın yönetim kadrosu ile yola devam edecek deseler "HAYIRDIR" derdiniz!..

Ama manzara öyle!..

Mansur Başkan herkesi ters köşe yapmış!



Nasıl mı?

Başlayalım;

Eski Başkan Mustafa Tuna’nın Yapı Kontrol Daire Başkanlığı görevi verdiği Mehmet Ali Ünsal adeta ödüllendirildi…

Fen İşleri Daire Başkanlığına vekaleten atanırken Genel Sekreter yardımcısı da oldu...

Devam edelim..

Mustafa Tuna döneminin Kültür ve Sosyal Daire Başkanı İhsan Yılmaz görevine devam ediyor…



Keza yine Mustafa Tuna döneminin Kent Estetiği Dairesi Başkanı Osman Kesikbaş görevinde kaldı.



Mustafa Tuna’nın danışmanı, Melih Gökçek'in tepki gösterdiği Hakan Bakkalbaşı hangi görevde?

Aldığım bilgi…

1 Nisan sabah 10.00’dan beri özel kaleme yerleşen tek isim...

Önemli birgörev alacağı kesin..



Bitmedi..



Tuna’nın Özel Kalem Müdürü Vedat Güngör, devir teslimden sonra Sincan Başkan Yardımcılığı görevine atandı…

Yani takdir!..

Atandığı günden beri istisnasız hemen her gün Sincan mesaisi bittikten sonra Yavaş’ın özel kaleminde olduğu söyleniyor.

Devam edelim…

Refik Tuzcuoğlu genel sekreterlikten ayrılınca vekaleten bu göreve kim atandı?

Erdoğan Kurtoğlu…

Kim Kurtoğlu?

Mustafa Tuna yönetiminden…



ASKİ Genel Müdürlüğüne kim geldi?

Bu görevde Cumali Kınacı devam ediyor…

Kim Kınacı

Mustafa Tuna yönetiminden…



Denilebilir ki bunlar yakında alınacak, diğerleri de zaten vekaleten.

Ancak unutmayalım ki yeni Başkan Mansur Yavaş’ın tüm tasarruflarına bugün Büyükşehir'de AK Parti bürokratları imza atmak zorunda kalıyor!..

Örnek ANFA Genel Müdürü Erdal Türk’ü teknik olarak Cumali Kınalı görevden aldı.



Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı?

Alp Atalı görevine devam ediyor ?

Tüm kararlara o imza atıyor?

Kim Alp Atalı?

Mustafa Tuna yönetiminden…



Şaşırdınız değil mi?

Başkan Mansur Yavaş herkesi ters köşe yaparken Mustafa Tuna yönetimi ile şimdilikte olsa “Durmak yok yola devam(!) ” demiş durumda...



İyi güzelde...Peki sonuç olarak tüm bunlar göz önüne alındığında birileride çıkıp şu iddiayı ortaya atsa;

Tuna’nın ekibi Özhaseki ve AK Parti’den çok Mansur Yavaş’ın kazanması için çalışmış olabilir mi?

Şimdi bunun meyvelerini mi topluyorlar?

Yoksa Mansur Yavaş bir yerlere diyet borcu mu ödüyor?

Sormasak mı?

Bravo Mansur Başkan’a…

AK Parti teşkilatlarının adaylarını yeterince sahiplenmeme duygusu karşısında oyunu öyle bir kurmuş ki, baktığımızda o oyunun aktörlerine de vefasızlık yapmıyor?

Daha baştan mağlubiyeti Ankara’da kabullenen bir teşkilat yapısının varlığını kim ne derse desin iyi kullandı!..



Öyle ki;

Ankara’da AK Parti Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetme trajedisini yaşarken bu trajedinin Keçiören’de final yaptığını unutmak mümkün mü?

Keçiören’de Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Turgut Altınok, en yakın rakibine yüzde 50 fark attı.

Yüzde 63.65 ile seçimi rahat bir şekilde kazanırken, 332.396 kişinin oyunu aldı..

İYİ Parti adayı yüzde 30’larda kaldı..



Peki;

İş Keçiören’de Büyükşehir Belediye Başkanlığında alınan oylara gelince manzara ne olmuş?

AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören’de ne kadar oy almış!

O rakama bakın!..

Bakın ki CHP’nin AK Parti’yi değil“Cumhur ittifakının Cumhur ittifakını nasıl yendiğini “ görürsünüz!..

Öyle bir bakın ki şunu da sormayı ihmal etmeyin!

Mansur Yavaş ilçelerinin her birinde mitingler yaptı?

Peki Keçiören’de yaptı mı?

Araştırdığım kadarı ile yok…

Sadece Kemal Bey bir açılışa gitmiş...

Diyeceğim şu ki;

Ankara’yı CHP kazanmamış…

Cumhur ittifakı“Altın tepsi” ile MansurBey’e sunmuş…

İddia ediyorum;

Mansur Yavaş klasik bir CHP'li dahi olsa bu seçimi kazanamazdı!..

En büyük avatanjıda işte bu oldu ve bunuda AK Parti teşkilatlarının gözüönünde çok ama çok iyi kullandı!..

Peki AK Parti'de şimdi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sadece Ankara değil özellikle kaybedilen büyükşehirler başta olmak üzere birçok yerde bedel ödedecektir...

Ödetmelide...

Böylesine büyük oyunu göremeyen ve sorumsuzluğa çanak tutan kim veya kimler varsa yollar ayrılmalı,partide hiçbir şey eskisi gibi olmamalı..



“Kol kırılır yen içinde kalır”anlayışı artık bitmeli. Eğer bitmez ise bu gidişle ortada kol mol değil omurganın dahi kalmayacağı bilinmeli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde bir büyük yük haline gelen AK Parti teşkilatları gibi AK Parti bürokrasi sorumludur...



Ülkelerine, partilerine ve liderlerine hizmet etmeyi bekleyen ama partiyi uzun yıllardır babalarının malı gibi görenler tarafından "Siz oy verin yeter" diye partinin kapısından dahi içeri sokulmayan "Nice Erdoğan sevdalısı sessiz bir çoğunluk" gerçeğini kimse gözardı etmemeli..

İşte zaman bu çoğunluğun önünün artık açılıp partide büyük bir değişim harekatı başlatma ve yeniden doğuş zamanıdır...

Güzel bir söz vardır..

“Evet, ben değiştim.

Ama sadece herkese hak ettiği değeri verecek kadar değiştim.”

İşte Tayyip Erdoğan’ın yapacağıda tamda budur..

