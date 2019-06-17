Mansur Yavaş, Tayyip Erdoğan ile ne görüşecek?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için balayı dönemi artık bitti…

Kendisini çok zor günler beklediğini görmek için kahin olmaya gerek yok…

Dün bir bugün iki!

Bu bayram 20 bin belediye işçisinin ikramiyesi büyükşehir belediye tarihinde ilk kez verilemedi.

Neden?

Yavaş Başkan çıktı dedi ki;

“İkramiye ile ilgili belediyemizin bütçesi uygun değildi.

Para yoktu veremedik.”

Peki neden?

Büyükşehrin kaynakları dün ne ise bugün de o değil mi?

Yani Ankara ’yı 23,5 yıl yöneten Melih Gökçek ve ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminden olan bütün gelir kaynakları yine ortada değil mi?

Öte yandan…

31 Mart seçimlerinde verilen “5 yıl içinde 58 km metro” vaadi şimdiden hayal oldu…

Çünkü metro yapım işinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devretme hazırlığı başladı!..

Bunlar görünen…

Kamuoyuna yansımayan çok farklı iddialar da var!

***

Ankara Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki bir iki ay içinde de ne yazık ki işçilerinin maaşlarını ödemekte büyük bir sıkıntı yaşayacağı iddiası Başkan Mansur Yavaş’ın çevresi tarafından dahi seslendirmeye başlanmış bile…

Mansur Yavaş için en önemli sıkıntı ise yargıya yansıyan dava..

Seçim öncesi Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin’in şikayeti üzerine, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’ suçlarından iddianame düzenlenmiş, iddianame, Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti..

Yani dava Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde…

Böyle bir davanın emsallerine bakıldığı zaman hukuk adamları Mansur Yavaş’ın ceza almamasının mümkün olmadığını, böyle bir ceza halinde Yavaş’ın başkanlığının tehlikede olduğunu iddia ediyorlar...

Öte yandan Mansur Yavaş'ın çoğunluğu AK Parti’de olan Büyükşehir Belediye Meclisi’ni istediği gibi yönlendirme ve istediği gibi kararları tek başına aldırma şansı yok…

Yani Yavaş'ın işi kolay değil..

Üstüne üstelik Büyükşehir Belediyesinin bırakın AK Parti' yi Melih Gökçek gibi 23 yıl Ankara'yı yönetmiş neyin ne olduğunu harfiyen bilen bir başkan tarafından takip edilip olan bitenlerin kamuoyu ile paylaşılması da Yavaş'ı psikolojik olarak rahatsız ediyordur...

***

Peki ne olacak?

Mansur Yavaş kendisini bekleyen tehlikeler karşısında nasıl bir hamle yapacak?

Ankara kulislerinde konuşulan üç çarpıcı iddiayı da belirtmek isterim…

1- Başkan Mansur Yavaş içinde bulunduğu sorunlar karşısında çözüm yolları ararken, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘Bize destek ol’ diye görüşmek için iki kez randevu talep etmiş ama bugüne kadar cevap alamamış…

2- Başkan Mansur Yavaş’ın zorlukları aşamadığını gördüğü an kendisini ve belediyeyi kurtarabilmek yani çıkış yolu bulmak için AK Parti veya MHP’ye geçmek için hamle yapması sürpriz olmayacaktır. (Yavaş’ın CHP orijinli bir başkan olmadığı MHP kökenli ve ülkücü bir kimlik taşıdığını bilmeyen yok)

3-Açılan dava nedeniyle önümüzdeki 6 ay içinde ceza kararı verilebilir. Böyle bir halde Mansur Yavaş’ın başkanlığı düşer. Çoğunluğu AK Partili üyelerin oluşturduğu Büyükşehir Belediye Meclisi kendi içinden başkanını seçerek yola devam eder. Hatta bu konuda Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ismi şimdiden konuşuluyor.

***

Peki ne olacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin nabzını çok iyi tutan bir isim ile konuşuyorum…

Kısa öz ama çarpıcı bir yorum yapıyor.

“Mansur Yavaş’ı çok zor günler bekliyor.5-6 ay çok zor dayanır. Yarın maaş sıkıntısı yaşamaması mümkün değil. Üzerine bir de mahkeme kararı gelirse Başkan Yavaş çok çabuk gidebilir. 6 aya dikkat.”

Peki çıkış yolu dener mi?

Cevap;

“CHP’den gerekli desteği görmesi mümkün görünmüyor. Ankara’nın menfaatine diyerek yarın AK Parti’ye veya MHP’ye geçmek için çok gizli hamle yaparsa kimse şaşırmasın.”

Bazıları diyebilir ki “Bu ne felaket tellallığı!”

Cevabımız net;

Görünen köy kılavuz istemiyor…

Eğer iddia edildiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ın görüşme talebine olumlu cevap verirse, o görüşmenin Ankara için kilit bir görüşme olacağını söyleyelim. Çünkü Yavaş'ı zor günler beklediği aşikar. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinde sular erken ısınıyor...

***

Son not olarak meslektaşlarımız Beyaz TV muhabirlerine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum.

Bu noktada eski Başkan Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından bu saldırıyı yapanlarla ilgili ilişkisi olup olmadığı yönünde Başkan Mansur Yavaş'a yönelttiği sorular cevap arıyor!..