Mansur Yavaş kulisi olay oldu Sinan Burhan 'aldığım bilgi bu' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi kararları hakkında dikkat çeken kulis bilgileri aktardı.

Sinan Burhan, Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde iddiaların AK Parti kaynakları tarafından yalanlandığını ancak Yavaş’ın CHP’de de kalmayacağını söyledi.

MANSUR YAVAŞ BAĞIMSIZ KALACAK

Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığı kulis bilgileri şöyle oldu:

"AK Parti kaynakları ile görüştüm. Net bir cevap vereyim. Şu an için Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiyor. Böyle bir talep de yok. Beklenti de yok. Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye de katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak. Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir, daha sonra olabilir.

Kaynaklarımdan aldığım bilgiyi sizinle paylaşayım. Mansur Yavaş şu an AK Parti'ye katılmıyor. YENİ Parti'ye katılmıyor. CHP'den de istifa ediyor. Aldığım bilgi bu. Mansur Yavaş bağımsız kalacak.

"ARINALIM ÇAĞRISI YAPABİLİR"

Mansur Yavaş önümüzdeki günlerde Yeni Parti'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik arınalım çağrısı yapabilir. Mansur Bey belediyelerde yaşanan yolsuzluk usulsüzlük iddialarını sadece siyasi bir sonuç olarak değerlendirmiyor.