Petrol fiyatları resmen uçuyor 100 doları aştı! Akaryakıta zam gelecek mi?

Dün 99,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 2,31 yükselerek 100,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 94,85 dolar olarak belirlendi.

Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması, enerji altyapısı ve deniz taşımacılığının hedef alınması, küresel petrol arzında daha büyük kesintiler yaşanabileceği endişelerini güçlendirerek fiyatları 100 doların üzerine taşıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İran ordusu, ABD'nin 5 İran tankerini hedef almasına karşılık Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı geminin hedef alındığını bildirmişti.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD-İran geriliminin petrol arzı ve sevkiyatında daha büyük kesintilere yol açabileceği endişesiyle piyasada yüksek bir risk priminin devam etmesini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,73 doların direnç, 95,37 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÖZLER AKARYAKITTA

Petrolde yaşanan son yükselişin ardından dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak cuma günü gerçekleşen fiyat artışlarının ardından benzinin litresi İstanbul'da 76,92 TL ve motorinin litresi de 88,88 TL’ye yükselmişti.