Daha yollara çıkmadan 30 bin sipariş aldı! Hem ucuz hem 320 km menzil

Nisan 2026'da siparişe açılan model için kısa sürede 30 binden fazla kesin sipariş kaydedildi. Henüz müşterilere teslim edilmeyen otomobile yönelik yoğun talep, teslimat sürelerine de yansıdı.

Aracını farklı donanım ve kişiselleştirme seçenekleriyle sipariş vermek isteyen müşterilerin, teslimat için en az 10 ay beklemesi gerekiyor.