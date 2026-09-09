Daha yollara çıkmadan 30 bin sipariş aldı! Hem ucuz hem 320 km menzil
Volkswagen'in henüz Avrupa'da müşterilerine teslim etmeye başlamadığı tamamen elektrikli yeni modeli ID. Polo, kısa sürede 30 binden fazla kesin sipariş aldı.
Volkswagen'in tamamen elektrikli yeni modeli ID. Polo, Avrupa pazarında satışa çıkmadan önce aldığı siparişlerle dikkat çekti.
Nisan 2026'da siparişe açılan model için kısa sürede 30 binden fazla kesin sipariş kaydedildi. Henüz müşterilere teslim edilmeyen otomobile yönelik yoğun talep, teslimat sürelerine de yansıdı.
Aracını farklı donanım ve kişiselleştirme seçenekleriyle sipariş vermek isteyen müşterilerin, teslimat için en az 10 ay beklemesi gerekiyor.
Giriş fiyatı 24 bin 995 euro
ID. Polo'nun yoğun ilgi görmesinde fiyatı ve farklı teknik seçenekleri etkili oldu.
Giriş seviyesinde konumlandırılan ID. Polo Trend, 24 bin 995 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu versiyonda 37 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya ve 114 beygir güç üreten elektrik motoru bulunuyor.
Model, WLTP verilerine göre 323 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.
Daha yüksek menzil isteyenler için hazırlanan Life versiyonunda ise 52 kWh kapasiteli nikel manganez kobalt batarya kullanılıyor. Bu donanımın fiyatı 33 bin 795 euro olarak açıklandı.
ID. Polo'nun DC hızlı şarj kapasitesi 88 kW seviyesine kadar çıkıyor. Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması ise yaklaşık 23 dakika sürüyor.
Elektrikli GTI de geliyor
Model ailesinin performans odaklı versiyonu ID. Polo GTI ise 223 beygir güce sahip olacak.
Yaklaşık 39 bin euronun altında bir fiyatla sonbahar döneminde ön satışa açılması planlanan ID. Polo GTI, elektrikli kompakt otomobil pazarında performans odaklı kullanıcıları hedefleyecek.
Üç model aynı fabrikadan çıkıyor
Teslimat sürelerinin uzamasındaki temel nedenlerden biri ise üretim kapasitesi.
ID. Polo, Volkswagen Grubu'nun MEB Entry platformunu kullanan Cupra Raval ve Skoda Epiq ile birlikte İspanya'nın Martorell kentindeki SEAT tesislerinde üretilecek.
Özellikle Skoda Epiq için 35 binden fazla sipariş alınması, fabrikanın üretim kapasitesi üzerinde yoğunluk oluşturdu.
Üç farklı modelin aynı üretim hatlarını paylaşması nedeniyle, ilk üretim döneminde teslimat sıralarının uzadığı belirtiliyor.
Volkswagen Grubu'nun artan sipariş temposuna karşılık üretim vardiyalarını ve fabrikadaki hat paylaşımını yeniden düzenlemesi bekleniyor.
Modelin Avrupa'daki ilk teslimatlarının başlamasıyla birlikte, ID. Polo'nun elektrikli kompakt otomobil pazarındaki satış performansı daha net şekilde ortaya çıkacak.