Macron ve Merkel ile görüşen Erdoğan'dan çarpıcı İdlib çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Macron ve Merkel ile ateş çemberine dönen İdlib'i görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de insani krizi önleyecek somut eylemlerle güçlü destek sağlanmalı" çağrısı yaptı.
"Esad'ın saldırganlığı durdurulmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.
Görüşmede Libya da ele alındı
Öte yandan Libya'daki krizi de gündeme getiren Erdoğan, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.
Başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor 'ne olur beni bırakma oğlum'